Казахстан отказался экстрадировать в США задержанного россиянина Кислицина

Казахстан разрешил экстрадицию задержанного в стране в июне россиянина, сотрудника компании F.A.C.C.T. Никиту Кислицина в Россию и отказал в аналогичном запросе США. Об этом сообщил консул-советник генконсульства РФ в Алма-Ате Артем Оганов.
«Судебным решением Кислицин был подвергнут экстрадиционному аресту сроком на 12 месяцев по запросу России. Выдачи в США не будет», — сказал он в разговоре с ТАСС.
Главу департамента компании по кибербезопасности F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB в России и СНГ) Никиту Кислицина задержали 22 июня в Казахстане по запросу США. По данным компании, претензии к нему связаны с событиями более чем 10-летней давности, когда Кислицин работал журналистом. США и РФ обвиняют его в незаконном доступе к защищенной информации. В России Кислицин объявлен в розыск.
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