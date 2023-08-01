В Перми родители не ведут детей в дошкольное учреждение из-за сноса аварийного жилья. Фото, видео

02 августа 2023 в 03:45 Размер текста - 17 +

Родители считают, что работы по сносу жилья могут навредить здоровью детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из-за сноса 11 аварийных домов в Кировском районе Перми часть родителей перестали не водить детей в дошкольное учреждение «Симфония». По их словам, строительная пыль и грязь с площадки, расположенной рядом, угрожает здоровью несовершеннолетних. «Пыль, грязь и плесень витает в воздухе, плотным саваном покрывая все вокруг уже в течение нескольких недель. Часть родителей на некоторое время решили не водить детей в сад, остальные продолжают», — сообщение опубликовано на странице «Защити лес в Кировском районе Перми!» в соцсети «ВКонтакте». Горожане утверждают, что уже обращались в надзорные органы и министерства, но ответа никакого не последовало. Корреспондент URA.RU направил запросы в департамент ЖКХ мэрии Перми и администрацию района. Информация будет дополнена после получения ответа. В Перми рядом с детским садом сносят аварийное жилье Фото: группа VK «ЗАЩИТИМ ЛЕС в Кировском районе Перми!», https://vk.com/les_delo_vseh?w=wall-177770752_1040

Из-за сноса 11 аварийных домов в Кировском районе Перми часть родителей перестали не водить детей в дошкольное учреждение «Симфония». По их словам, строительная пыль и грязь с площадки, расположенной рядом, угрожает здоровью несовершеннолетних. «Пыль, грязь и плесень витает в воздухе, плотным саваном покрывая все вокруг уже в течение нескольких недель. Часть родителей на некоторое время решили не водить детей в сад, остальные продолжают», — сообщение опубликовано на странице «Защити лес в Кировском районе Перми!» в соцсети «ВКонтакте». Горожане утверждают, что уже обращались в надзорные органы и министерства, но ответа никакого не последовало. Корреспондент URA.RU направил запросы в департамент ЖКХ мэрии Перми и администрацию района. Информация будет дополнена после получения ответа.