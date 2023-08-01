01 августа 2023

В Перми родители не ведут детей в дошкольное учреждение из-за сноса аварийного жилья. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Родители считают, что работы по сносу жилья могут навредить здоровью детей Фото:

Из-за сноса 11 аварийных домов в Кировском районе Перми часть родителей перестали не водить детей в дошкольное учреждение «Симфония». По их словам, строительная пыль и грязь с площадки, расположенной рядом, угрожает здоровью несовершеннолетних.

«Пыль, грязь и плесень витает в воздухе, плотным саваном покрывая все вокруг уже в течение нескольких недель. Часть родителей на некоторое время решили не водить детей в сад, остальные продолжают», — сообщение опубликовано на странице «Защити лес в Кировском районе Перми!» в соцсети «ВКонтакте».

Горожане утверждают, что уже обращались в надзорные органы и министерства, но ответа никакого не последовало. Корреспондент URA.RU направил запросы в департамент ЖКХ мэрии Перми и администрацию района. Информация будет дополнена после получения ответа.

В Перми рядом с детским садом сносят аварийное жилье
В Перми рядом с детским садом сносят аварийное жилье
Фото:

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Из-за сноса 11 аварийных домов в Кировском районе Перми часть родителей перестали не водить детей в дошкольное учреждение «Симфония». По их словам, строительная пыль и грязь с площадки, расположенной рядом, угрожает здоровью несовершеннолетних. «Пыль, грязь и плесень витает в воздухе, плотным саваном покрывая все вокруг уже в течение нескольких недель. Часть родителей на некоторое время решили не водить детей в сад, остальные продолжают», — сообщение опубликовано на странице «Защити лес в Кировском районе Перми!» в соцсети «ВКонтакте». Горожане утверждают, что уже обращались в надзорные органы и министерства, но ответа никакого не последовало. Корреспондент URA.RU направил запросы в департамент ЖКХ мэрии Перми и администрацию района. Информация будет дополнена после получения ответа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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