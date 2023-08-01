Judicial Watch: ситуация с Трампом доказала, что честные выборы в США невозможны

02 августа 2023 в 08:37 Размер текста - 17 +

Нападки на Дональда Трампа говорят об отсутствии честных выборов в США, заявил Том Фиттон Фото: wikimedia.org/Gage Skidmore Обвинения, предъявленные экс-президенту США Дональду Трампу в связи с штурмом Капитолия в 2021 году, являются угрозой и запугиванием со стороны демократической партии. Глава американской группы консервативных активистов Judicial Watch Том Фиттон заявил, что этот случай делает честные выборы в 2024 году невозможными. «Предъявленное Трампу обвинение — акт запугивания и угроза со стороны демократической партии, которое препятствует проведению честных выборов в 2024 году», — передает слова Фиттона официальный сайт группы активистов. Обвинения в адрес экс-президента США он назвал фиктивными и предвзятыми. По обвинительному заключению, Трамп должен явиться в суд в Вашингтоне 3 августа. Ранее стало известно, что Дональд Трамп обвиняется в попытке отменить результаты выборов 2020 года и штурме Капитолия. Обвинения включают четыре пункта. Прокуратура стремится к ускоренному рассмотрению дела. Бывший президент США обратился в федеральный апелляционный суд с просьбой заблокировать повестку в суд для дачи показаний ранее занимавшего пост вице-президента Майка Пенса перед большим жюри по делу о штурме Капитолия, передает РАПСИ.

Обвинения, предъявленные экс-президенту США Дональду Трампу в связи с штурмом Капитолия в 2021 году, являются угрозой и запугиванием со стороны демократической партии. Глава американской группы консервативных активистов Judicial Watch Том Фиттон заявил, что этот случай делает честные выборы в 2024 году невозможными. «Предъявленное Трампу обвинение — акт запугивания и угроза со стороны демократической партии, которое препятствует проведению честных выборов в 2024 году», — передает слова Фиттона официальный сайт группы активистов. Обвинения в адрес экс-президента США он назвал фиктивными и предвзятыми. По обвинительному заключению, Трамп должен явиться в суд в Вашингтоне 3 августа. Ранее стало известно, что Дональд Трамп обвиняется в попытке отменить результаты выборов 2020 года и штурме Капитолия. Обвинения включают четыре пункта. Прокуратура стремится к ускоренному рассмотрению дела. Бывший президент США обратился в федеральный апелляционный суд с просьбой заблокировать повестку в суд для дачи показаний ранее занимавшего пост вице-президента Майка Пенса перед большим жюри по делу о штурме Капитолия, передает РАПСИ.