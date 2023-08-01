01 августа 2023

Judicial Watch: ситуация с Трампом доказала, что честные выборы в США невозможны

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дональд Трамп, трамп дональд
Нападки на Дональда Трампа говорят об отсутствии честных выборов в США, заявил Том Фиттон Фото:

Обвинения, предъявленные экс-президенту США Дональду Трампу в связи с штурмом Капитолия в 2021 году, являются угрозой и запугиванием со стороны демократической партии. Глава американской группы консервативных активистов Judicial Watch Том Фиттон заявил, что этот случай делает честные выборы в 2024 году невозможными.

«Предъявленное Трампу обвинение — акт запугивания и угроза со стороны демократической партии, которое препятствует проведению честных выборов в 2024 году», — передает слова Фиттона официальный сайт группы активистов. Обвинения в адрес экс-президента США он назвал фиктивными и предвзятыми. По обвинительному заключению, Трамп должен явиться в суд в Вашингтоне 3 августа.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп обвиняется в попытке отменить результаты выборов 2020 года и штурме Капитолия. Обвинения включают четыре пункта. Прокуратура стремится к ускоренному рассмотрению дела. Бывший президент США обратился в федеральный апелляционный суд с просьбой заблокировать повестку в суд для дачи показаний ранее занимавшего пост вице-президента Майка Пенса перед большим жюри по делу о штурме Капитолия, передает РАПСИ.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Обвинения, предъявленные экс-президенту США Дональду Трампу в связи с штурмом Капитолия в 2021 году, являются угрозой и запугиванием со стороны демократической партии. Глава американской группы консервативных активистов Judicial Watch Том Фиттон заявил, что этот случай делает честные выборы в 2024 году невозможными. «Предъявленное Трампу обвинение — акт запугивания и угроза со стороны демократической партии, которое препятствует проведению честных выборов в 2024 году», — передает слова Фиттона официальный сайт группы активистов. Обвинения в адрес экс-президента США он назвал фиктивными и предвзятыми. По обвинительному заключению, Трамп должен явиться в суд в Вашингтоне 3 августа. Ранее стало известно, что Дональд Трамп обвиняется в попытке отменить результаты выборов 2020 года и штурме Капитолия. Обвинения включают четыре пункта. Прокуратура стремится к ускоренному рассмотрению дела. Бывший президент США обратился в федеральный апелляционный суд с просьбой заблокировать повестку в суд для дачи показаний ранее занимавшего пост вице-президента Майка Пенса перед большим жюри по делу о штурме Капитолия, передает РАПСИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...