01 августа 2023
31 июля 2023

Пенсионерке из ЯНАО грозит выселение из квартиры после смерти сына

© Служба новостей «URA.RU»
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Ветераны ВОВ в пансионате "Уктусский". Екатеринбург, пенсионер, руки
В ЯНАО пенсионерка может лишиться привычной квартиры из-за договора соцнайма Фото:

Пенсионерка из Приуральского района ЯНАО может лишиться квартиры, которая была выделена ее умершему сыну по договору социального найма. Об этом сообщили в пресс-службе окружного законодательного собрания.

«[Спикер Заксобрания ЯНАО]Сергей Ямкин взял в работу [обращение]. Предстоит подготовить документы для судебного разбирательства — пенсионерка из Приуралья утратила право на проживание в квартире, которая по договору соцнайма была выделена еу умершему сыну», — сообщила пресс-служба окружного законодательного собрания в официальном telegram-канале.

Со слов спикера, речь идет о том, останется ли пенсионерка жить в «привычной для нее квартире», или ей будет выделена другая жилплощадь. Вопрос будет урегулирован в судебном порядке, Ямкин поручил подготовить необходимые для рассмотрения дела документы.

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Пенсионерка из Приуральского района ЯНАО может лишиться квартиры, которая была выделена ее умершему сыну по договору социального найма. Об этом сообщили в пресс-службе окружного законодательного собрания. «[Спикер Заксобрания ЯНАО]Сергей Ямкин взял в работу [обращение]. Предстоит подготовить документы для судебного разбирательства — пенсионерка из Приуралья утратила право на проживание в квартире, которая по договору соцнайма была выделена еу умершему сыну», — сообщила пресс-служба окружного законодательного собрания в официальном telegram-канале. Со слов спикера, речь идет о том, останется ли пенсионерка жить в «привычной для нее квартире», или ей будет выделена другая жилплощадь. Вопрос будет урегулирован в судебном порядке, Ямкин поручил подготовить необходимые для рассмотрения дела документы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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