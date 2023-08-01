Пенсионерке из ЯНАО грозит выселение из квартиры после смерти сына

Пенсионерка из Приуральского района ЯНАО может лишиться квартиры, которая была выделена ее умершему сыну по договору социального найма. Об этом сообщили в пресс-службе окружного законодательного собрания.
«[Спикер Заксобрания ЯНАО]Сергей Ямкин взял в работу [обращение]. Предстоит подготовить документы для судебного разбирательства — пенсионерка из Приуралья утратила право на проживание в квартире, которая по договору соцнайма была выделена еу умершему сыну», — сообщила пресс-служба окружного законодательного собрания в официальном telegram-канале.
Со слов спикера, речь идет о том, останется ли пенсионерка жить в «привычной для нее квартире», или ей будет выделена другая жилплощадь. Вопрос будет урегулирован в судебном порядке, Ямкин поручил подготовить необходимые для рассмотрения дела документы.
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