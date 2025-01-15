Из российских павильонов предложили убрать сигареты и жижи для вейпа

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В павильонах могут перестать продавать сигареты и жидкости для вейпов
В павильонах могут перестать продавать сигареты и жидкости для вейпов Фото:

Государственный совет Удмуртской Республики предложил Госдуме к рассмотрению законопроект, направленный на запрещение в павильонах розничных продаж никотинсодержащей продукции, включая жидкости с никотином и без него. Также в таких местах предложено запретить продажу кальянов, говорится в соответствующем законопроекте. 

«Законопроектом предлагается внесение изменений в часть 1 статьи 19 Федерального закона № 15-Ф3 путем установления запрета розничной продажи никотинсодержащей продукции, никотинсодержащих жидкостей, безникотиновых жидкостей, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции в павильонах», — говорится в документе. Он размещен на сайте СОЗД ГАС «Законотворчество». 

Однако при этом сигареты и жидкости для вейпов (электронная сигарета — прим. URA.RU) не исчезнут из павильонов в тех населенных пунктах, где нет стационарных точек по их продаже. Авторы законопроекта указали, что павильоны обычно находятся в местах с большим скоплением людей, включая остановки общественного транспорта, что способствует повышенному интересу к таким товарам.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в России следует полностью запретить оптовую и розничную продажу вейпов и жидкостей для них. Он направил соответствующий законопроект на рассмотрение в Комитет по охране здоровья. 

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Государственный совет Удмуртской Республики предложил Госдуме к рассмотрению законопроект, направленный на запрещение в павильонах розничных продаж никотинсодержащей продукции, включая жидкости с никотином и без него. Также в таких местах предложено запретить продажу кальянов, говорится в соответствующем законопроекте.  «Законопроектом предлагается внесение изменений в часть 1 статьи 19 Федерального закона № 15-Ф3 путем установления запрета розничной продажи никотинсодержащей продукции, никотинсодержащих жидкостей, безникотиновых жидкостей, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции в павильонах», — говорится в документе. Он размещен на сайте СОЗД ГАС «Законотворчество».  Однако при этом сигареты и жидкости для вейпов (электронная сигарета — прим. URA.RU) не исчезнут из павильонов в тех населенных пунктах, где нет стационарных точек по их продаже. Авторы законопроекта указали, что павильоны обычно находятся в местах с большим скоплением людей, включая остановки общественного транспорта, что способствует повышенному интересу к таким товарам. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в России следует полностью запретить оптовую и розничную продажу вейпов и жидкостей для них. Он направил соответствующий законопроект на рассмотрение в Комитет по охране здоровья. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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