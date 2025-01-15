Госдума утвердила «период охлаждения» для россиян, берущих кредит

15 января 2025 в 15:42 Размер текста - 17 +

Во время «периода охлаждения» россияне смогут подумать о целесообразности займа Фото: Стас Этвеш © URA.RU Государственная Дума утвердила проект, защищающий россиян от мошенников, которые вынуждают граждан брать кредиты. Теперь перед выдачей займа будет действовать «период охлаждения», во время которого заемщики могут оценить целесообразность получения кредита и свои платежные способности. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. «Важно защитить людей от действий мошенников, уберечь их от финансовых потерь. <…> В связи с чем предлагается установить при выдаче заемных средств „период охлаждения“, в течение которого не будут осуществляться финансовые операции», — написал Володин в telegram-канале, отметив, что соответствующий законопроект принят в первом чтении. Для кредита, сумма которого варьируется от 50 до 200 тысяч рублей, «период охлаждения» будет длиться четыре часа. Для займа суммой свыше 200 тысяч рублей, россиянам «дадут подумать» 48 часов. По словам Володина, за это время россияне смогут оценить необходимость взятия заемных средств и защититься от мошенников, которые вынуждают брать кредит. За прошедший год, по данным Банка России, порядка 50% заемных средств, выданных обманутым гражданам, после их получения были сразу переданы преступникам. Сумма хищений увеличилась в 2,6 раза, сообщает Володин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Государственная Дума утвердила проект, защищающий россиян от мошенников, которые вынуждают граждан брать кредиты. Теперь перед выдачей займа будет действовать «период охлаждения», во время которого заемщики могут оценить целесообразность получения кредита и свои платежные способности. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. «Важно защитить людей от действий мошенников, уберечь их от финансовых потерь. <…> В связи с чем предлагается установить при выдаче заемных средств „период охлаждения“, в течение которого не будут осуществляться финансовые операции», — написал Володин в telegram-канале, отметив, что соответствующий законопроект принят в первом чтении. Для кредита, сумма которого варьируется от 50 до 200 тысяч рублей, «период охлаждения» будет длиться четыре часа. Для займа суммой свыше 200 тысяч рублей, россиянам «дадут подумать» 48 часов. По словам Володина, за это время россияне смогут оценить необходимость взятия заемных средств и защититься от мошенников, которые вынуждают брать кредит. За прошедший год, по данным Банка России, порядка 50% заемных средств, выданных обманутым гражданам, после их получения были сразу переданы преступникам. Сумма хищений увеличилась в 2,6 раза, сообщает Володин.