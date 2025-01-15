Минобороны: ВС РФ поразили крупнейшее хранилище газа на Украине

Российские военные нанесли удар по наземной инфраструктуре крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый (Львовская область). Об этом сообщило Министерство обороны России.
«Одной из успешно пораженных целей стала наземная инфраструктура крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый Львовской области», — сказали в Минобороны. В ведомстве указали, что удар нанесен в ответ на попытки срыва подачи газа по «Турецкому потоку» и на удары ATACMS по территории России. По словам представителей Минобороны, действия военных направлены на снижение военной и энергетической способности врага, что стало ответом на агрессивные действия со стороны Украины.
15 января утром российские вооруженные силы провели операцию с использованием беспилотных летательных аппаратов и высокоточной амуниции, целями которой стали объекты газо-энергетической инфраструктуры на территории Украины. По информации, предоставленной Минобороны России, данные объекты играют ключевую роль в функционировании военно-промышленного комплекса этой страны.
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