15 января 2025

Минобороны: ВС РФ поразили крупнейшее хранилище газа на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Минобороны раскрыло, куда был нанесен удар 15 января
Минобороны раскрыло, куда был нанесен удар 15 января Фото:

Российские военные нанесли удар по наземной инфраструктуре крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый (Львовская область). Об этом сообщило Министерство обороны России.

«Одной из успешно пораженных целей стала наземная инфраструктура крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый Львовской области», — сказали в Минобороны. В ведомстве указали, что удар нанесен в ответ на попытки срыва подачи газа по «Турецкому потоку» и на удары ATACMS по территории России. По словам представителей Минобороны, действия военных направлены на снижение военной и энергетической способности врага, что стало ответом на агрессивные действия со стороны Украины.

15 января утром российские вооруженные силы провели операцию с использованием беспилотных летательных аппаратов и высокоточной амуниции, целями которой стали объекты газо-энергетической инфраструктуры на территории Украины. По информации, предоставленной Минобороны России, данные объекты играют ключевую роль в функционировании военно-промышленного комплекса этой страны.

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Российские военные нанесли удар по наземной инфраструктуре крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый (Львовская область). Об этом сообщило Министерство обороны России. «Одной из успешно пораженных целей стала наземная инфраструктура крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый Львовской области», — сказали в Минобороны. В ведомстве указали, что удар нанесен в ответ на попытки срыва подачи газа по «Турецкому потоку» и на удары ATACMS по территории России. По словам представителей Минобороны, действия военных направлены на снижение военной и энергетической способности врага, что стало ответом на агрессивные действия со стороны Украины. 15 января утром российские вооруженные силы провели операцию с использованием беспилотных летательных аппаратов и высокоточной амуниции, целями которой стали объекты газо-энергетической инфраструктуры на территории Украины. По информации, предоставленной Минобороны России, данные объекты играют ключевую роль в функционировании военно-промышленного комплекса этой страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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