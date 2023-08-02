В Кургане после ДТП с участием такси, мотоциклиста увезли на скорой

03 августа 2023 в 06:12 Размер текста - 17 +

В Кургане столкнулись такси и мотоциклист Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане вечером 2 августа произошла авария с участием такси и мотоциклиста недалеко от Детского парка. Мотоциклиста увезла скорая помощь. Об этом рассказали очевидцы. «Водитель такси сбил мотоциклиста службы доставки на Детском парке. Мотоциклист жив, забрали на скорой», — сообщили очевидцы в группе «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте». На фото под постом видно поврежденное такси и мотоцикл, который лежит на асфальте. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в УГИБДД УМВД России по Курганской области. После получения ответа публикация дополнится. В Кургане столкнулись такси и мотоциклист Фото: Николай Пушилин, группа «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/chp45

В Кургане вечером 2 августа произошла авария с участием такси и мотоциклиста недалеко от Детского парка. Мотоциклиста увезла скорая помощь. Об этом рассказали очевидцы. «Водитель такси сбил мотоциклиста службы доставки на Детском парке. Мотоциклист жив, забрали на скорой», — сообщили очевидцы в группе «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте». На фото под постом видно поврежденное такси и мотоцикл, который лежит на асфальте. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в УГИБДД УМВД России по Курганской области. После получения ответа публикация дополнится.