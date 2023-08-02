02 августа 2023

В Кургане после ДТП с участием такси, мотоциклиста увезли на скорой

© Служба новостей «URA.RU»
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Прививочный пункт в ТЦ "ГиперСити". Курган, больница, машина скорой помощи, медицина, поликилиника, госпитализация, скорая помошь
В Кургане столкнулись такси и мотоциклист Фото:

В Кургане вечером 2 августа произошла авария с участием такси и мотоциклиста недалеко от Детского парка. Мотоциклиста увезла скорая помощь. Об этом рассказали очевидцы.

«Водитель такси сбил мотоциклиста службы доставки на Детском парке. Мотоциклист жив, забрали на скорой», — сообщили очевидцы в группе «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте».

На фото под постом видно поврежденное такси и мотоцикл, который лежит на асфальте. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в УГИБДД УМВД России по Курганской области. После получения ответа публикация дополнится.

В Кургане столкнулись такси и мотоциклист
В Кургане столкнулись такси и мотоциклист
Фото:

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В Кургане вечером 2 августа произошла авария с участием такси и мотоциклиста недалеко от Детского парка. Мотоциклиста увезла скорая помощь. Об этом рассказали очевидцы. «Водитель такси сбил мотоциклиста службы доставки на Детском парке. Мотоциклист жив, забрали на скорой», — сообщили очевидцы в группе «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте». На фото под постом видно поврежденное такси и мотоцикл, который лежит на асфальте. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в УГИБДД УМВД России по Курганской области. После получения ответа публикация дополнится.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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