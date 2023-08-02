В Кургане после ДТП с участием такси, мотоциклиста увезли на скорой

В Кургане столкнулись такси и мотоциклист
В Кургане вечером 2 августа произошла авария с участием такси и мотоциклиста недалеко от Детского парка. Мотоциклиста увезла скорая помощь. Об этом рассказали очевидцы.
«Водитель такси сбил мотоциклиста службы доставки на Детском парке. Мотоциклист жив, забрали на скорой», — сообщили очевидцы в группе «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте».
На фото под постом видно поврежденное такси и мотоцикл, который лежит на асфальте. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в УГИБДД УМВД России по Курганской области. После получения ответа публикация дополнится.
В Кургане столкнулись такси и мотоциклист
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