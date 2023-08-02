Уличный художник и топ-модель основали новый пермский бренд одежды. Фото

03 августа 2023 в 16:45 Размер текста - 17 +

В основу коллекции легли известные портреты «Грустного лица» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермская модель и директор модельного агентства iDOmodels Кристина Печенкина совместно со стрит-арт художником Алексеем Илькаевым, более известным как Sad Face, создали коллекцию одежды под брендом ЯMODEL WEAR. Сейчас в нее входят только футболки в двух вариантах дизайна и шоппер, но авторы работают над созданием других новинок, рассказала URA.RU Кристина Печенкина. «Идея сделать свой мерч мне пришла еще в прошлом году. Изначально концепция мерча ЯMODEL WEAR была немного иная. Мы хотели собрать десять художников из Перми, и сделать по одной футболке с каждым из них. Но когда мы начали работать над созданием коллекции, я познакомилась с работами Леши Илькаева. Он сделал для нас несколько макетов, и в них я увидела свой будущий мерч», — рассказала Печенкина корреспонденту агентства. Коллекцию презентуют на шоу, которое состоится 11 августа в частной филармонии «Триумф». Именно концепция мероприятия вдохновила Илькаева на создание коллекции. «Меня заинтересовало само шоу. Оно объединяет все сферы искусства с помощью моды. Кроме того, моим произведением не хватало цвета, а ярко-розовый цвет iDOmodels, на удивление, отлично вписался в портрет небезызвестного „Грустного лица“», — отметил Sad Face. Часть средств, вырученных с продажи первого тиража коллекции, пойдут на благотворительность. Деньги переведут в благотворительный фонд «Дедморозим» на поддержку проекта «Вернуть будущее». Он создан для помощи детей-сирот с инвалидностью. Мода — это хороший инструмент для того, чтобы творить добро, уточнила Печенкина. У каждой позиции мерча есть свое имя и небольшая история Фото с сайта idomodels.ru/idomodelswear Футболки сделаны в стиле over size Фото с сайта idomodels.ru/idomodelswear Мерч ЯMODEL для тех кто живет моделингом и просто любит стильные вещи Фото с сайта idomodels.ru/idomodelswear Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермская модель и директор модельного агентства iDOmodels Кристина Печенкина совместно со стрит-арт художником Алексеем Илькаевым, более известным как Sad Face, создали коллекцию одежды под брендом ЯMODEL WEAR. Сейчас в нее входят только футболки в двух вариантах дизайна и шоппер, но авторы работают над созданием других новинок, рассказала URA.RU Кристина Печенкина. «Идея сделать свой мерч мне пришла еще в прошлом году. Изначально концепция мерча ЯMODEL WEAR была немного иная. Мы хотели собрать десять художников из Перми, и сделать по одной футболке с каждым из них. Но когда мы начали работать над созданием коллекции, я познакомилась с работами Леши Илькаева. Он сделал для нас несколько макетов, и в них я увидела свой будущий мерч», — рассказала Печенкина корреспонденту агентства. Коллекцию презентуют на шоу, которое состоится 11 августа в частной филармонии «Триумф». Именно концепция мероприятия вдохновила Илькаева на создание коллекции. «Меня заинтересовало само шоу. Оно объединяет все сферы искусства с помощью моды. Кроме того, моим произведением не хватало цвета, а ярко-розовый цвет iDOmodels, на удивление, отлично вписался в портрет небезызвестного „Грустного лица“», — отметил Sad Face. Часть средств, вырученных с продажи первого тиража коллекции, пойдут на благотворительность. Деньги переведут в благотворительный фонд «Дедморозим» на поддержку проекта «Вернуть будущее». Он создан для помощи детей-сирот с инвалидностью. Мода — это хороший инструмент для того, чтобы творить добро, уточнила Печенкина.