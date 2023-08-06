06 августа 2023
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Курганец за 11 млн рублей продает птицеферму, построенную пять лет назад. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Птицефабрика. Магнитогорск, птицефабрика, курицы, клетки, птицеводство
В Шадринском округе продают птицеферму за 11 млн рублей (архивное фото) Фото:

В Курганской области продается птицеферма с забойным цехом и инкубаторскими шкафами. Стоимость хозяйства оценивается на сумму 11 миллионов рублей. Информация об этом опубликована на сайте с объявлениями Avito.

«Здание инкубатора почти новое, построено пять лет назад. Имеется забойный цех с холодильником на 10 тонн, три здания под птицу, гараж под технику и склады. Стоимость: 11 000 000 рублей», — указано в разделе «Готовый бизнес». Птицеферма располагается в селе Красномыльское Шадринского округа.

Кроме того, при продаже остается новый дизельный генератор и источник питания ИП-16. Также в стоимость входит четыре инкубаторских и три выводных шкафа. На птицеферме проведен газ.

Ранее URA.RU писало, что курганский предприниматель продает действующее фермерское хозяйство с техникой и землей. По словам владельца, бизнес является прибыльным.

В Курганской области продают птицеферму с забойным цехом за 11 млн рублей
В Курганской области продают птицеферму с забойным цехом за 11 млн рублей

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В Курганской области продается птицеферма с забойным цехом и инкубаторскими шкафами. Стоимость хозяйства оценивается на сумму 11 миллионов рублей. Информация об этом опубликована на сайте с объявлениями Avito. «Здание инкубатора почти новое, построено пять лет назад. Имеется забойный цех с холодильником на 10 тонн, три здания под птицу, гараж под технику и склады. Стоимость: 11 000 000 рублей», — указано в разделе «Готовый бизнес». Птицеферма располагается в селе Красномыльское Шадринского округа. Кроме того, при продаже остается новый дизельный генератор и источник питания ИП-16. Также в стоимость входит четыре инкубаторских и три выводных шкафа. На птицеферме проведен газ. Ранее URA.RU писало, что курганский предприниматель продает действующее фермерское хозяйство с техникой и землей. По словам владельца, бизнес является прибыльным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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