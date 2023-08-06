Курганец за 11 млн рублей продает птицеферму, построенную пять лет назад. Скрин

07 августа 2023 в 10:32 Размер текста - 17 +

В Шадринском округе продают птицеферму за 11 млн рублей (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Курганской области продается птицеферма с забойным цехом и инкубаторскими шкафами. Стоимость хозяйства оценивается на сумму 11 миллионов рублей. Информация об этом опубликована на сайте с объявлениями Avito. «Здание инкубатора почти новое, построено пять лет назад. Имеется забойный цех с холодильником на 10 тонн, три здания под птицу, гараж под технику и склады. Стоимость: 11 000 000 рублей», — указано в разделе «Готовый бизнес». Птицеферма располагается в селе Красномыльское Шадринского округа. Кроме того, при продаже остается новый дизельный генератор и источник питания ИП-16. Также в стоимость входит четыре инкубаторских и три выводных шкафа. На птицеферме проведен газ. Ранее URA.RU писало, что курганский предприниматель продает действующее фермерское хозяйство с техникой и землей. По словам владельца, бизнес является прибыльным. В Курганской области продают птицеферму с забойным цехом за 11 млн рублей Скрин: Avito

В Курганской области продается птицеферма с забойным цехом и инкубаторскими шкафами. Стоимость хозяйства оценивается на сумму 11 миллионов рублей. Информация об этом опубликована на сайте с объявлениями Avito. «Здание инкубатора почти новое, построено пять лет назад. Имеется забойный цех с холодильником на 10 тонн, три здания под птицу, гараж под технику и склады. Стоимость: 11 000 000 рублей», — указано в разделе «Готовый бизнес». Птицеферма располагается в селе Красномыльское Шадринского округа. Кроме того, при продаже остается новый дизельный генератор и источник питания ИП-16. Также в стоимость входит четыре инкубаторских и три выводных шкафа. На птицеферме проведен газ. Ранее URA.RU писало, что курганский предприниматель продает действующее фермерское хозяйство с техникой и землей. По словам владельца, бизнес является прибыльным.