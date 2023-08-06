В Курганской области продается птицеферма с забойным цехом и инкубаторскими шкафами. Стоимость хозяйства оценивается на сумму 11 миллионов рублей. Информация об этом опубликована на сайте с объявлениями Avito.
«Здание инкубатора почти новое, построено пять лет назад. Имеется забойный цех с холодильником на 10 тонн, три здания под птицу, гараж под технику и склады. Стоимость: 11 000 000 рублей», — указано в разделе «Готовый бизнес». Птицеферма располагается в селе Красномыльское Шадринского округа.
Кроме того, при продаже остается новый дизельный генератор и источник питания ИП-16. Также в стоимость входит четыре инкубаторских и три выводных шкафа. На птицеферме проведен газ.
Ранее URA.RU писало, что курганский предприниматель продает действующее фермерское хозяйство с техникой и землей. По словам владельца, бизнес является прибыльным.
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