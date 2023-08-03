На пермском заводе исполнят симфонию, созданную из звуков промпредприятий

На «Сибур-Химпроме» в Перми покажут спектакль и исполнят симфонию заводских звуков

04 августа 2023 в 11:58 Размер текста - 17 +

Звук для симфонии записывали на разных площадках «Сибура» Фото: Сергей Русанов © URA.RU Симфонию, созданную на основе записанных звуков заводов, исполнят в рамках спектакля, который пройдет на площадке «Сибур-Химпром» в Перми. Предприятие станет одним из участников акции «Ночь заводов». Как рассказали URA.RU в «Сибуре», во время спектакля зрители погрузятся в увлекательный сюжет о взаимодействии искусства и производства. «Во время спектакля гости погрузятся в увлекательный сюжет о взаимодействии искусства и производства. Художники, как и прежде, не только используют достижения нефтехимической промышленности в творческом процессе, но и вдохновляются индустриальными объектами. Авторы постановки записали звуки заводов „Сибура“ и создали на их основе симфонию, которая будет впервые исполнена в финале спектакля», — рассказали URA.RU на заводе. Как ранее рассказывало URA.RU, акция «Ночь заводов» состоится 12 августа на территории 18 индустриальных пространств по всей России. Спектакль, который покажут в Перми, создается командой «Лаборатории новых медиа». Для участия необходима регистрация. Количество мест ограничено.

Симфонию, созданную на основе записанных звуков заводов, исполнят в рамках спектакля, который пройдет на площадке «Сибур-Химпром» в Перми. Предприятие станет одним из участников акции «Ночь заводов». Как рассказали URA.RU в «Сибуре», во время спектакля зрители погрузятся в увлекательный сюжет о взаимодействии искусства и производства. «Во время спектакля гости погрузятся в увлекательный сюжет о взаимодействии искусства и производства. Художники, как и прежде, не только используют достижения нефтехимической промышленности в творческом процессе, но и вдохновляются индустриальными объектами. Авторы постановки записали звуки заводов „Сибура“ и создали на их основе симфонию, которая будет впервые исполнена в финале спектакля», — рассказали URA.RU на заводе. Как ранее рассказывало URA.RU, акция «Ночь заводов» состоится 12 августа на территории 18 индустриальных пространств по всей России. Спектакль, который покажут в Перми, создается командой «Лаборатории новых медиа». Для участия необходима регистрация. Количество мест ограничено.