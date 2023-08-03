03 августа 2023

На пермском заводе исполнят симфонию, созданную из звуков промпредприятий

На «Сибур-Химпроме» в Перми покажут спектакль и исполнят симфонию заводских звуков
© Служба новостей «URA.RU»
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СИБУР, Запсибнефтехим, Тобольская промышленная площадка, архив. Пермь, сибур, запсибнефтехим, нефтехимия, пиролиз
Звук для симфонии записывали на разных площадках «Сибура» Фото:

Симфонию, созданную на основе записанных звуков заводов, исполнят в рамках спектакля, который пройдет на площадке «Сибур-Химпром» в Перми. Предприятие станет одним из участников акции «Ночь заводов». Как рассказали URA.RU в «Сибуре», во время спектакля зрители погрузятся в увлекательный сюжет о взаимодействии искусства и производства.

«Во время спектакля гости погрузятся в увлекательный сюжет о взаимодействии искусства и производства. Художники, как и прежде, не только используют достижения нефтехимической промышленности в творческом процессе, но и вдохновляются индустриальными объектами. Авторы постановки записали звуки заводов „Сибура“ и создали на их основе симфонию, которая будет впервые исполнена в финале спектакля», — рассказали URA.RU на заводе.

Как ранее рассказывало URA.RU, акция «Ночь заводов» состоится 12 августа на территории 18 индустриальных пространств по всей России. Спектакль, который покажут в Перми, создается командой «Лаборатории новых медиа». Для участия необходима регистрация. Количество мест ограничено.

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Симфонию, созданную на основе записанных звуков заводов, исполнят в рамках спектакля, который пройдет на площадке «Сибур-Химпром» в Перми. Предприятие станет одним из участников акции «Ночь заводов». Как рассказали URA.RU в «Сибуре», во время спектакля зрители погрузятся в увлекательный сюжет о взаимодействии искусства и производства. «Во время спектакля гости погрузятся в увлекательный сюжет о взаимодействии искусства и производства. Художники, как и прежде, не только используют достижения нефтехимической промышленности в творческом процессе, но и вдохновляются индустриальными объектами. Авторы постановки записали звуки заводов „Сибура“ и создали на их основе симфонию, которая будет впервые исполнена в финале спектакля», — рассказали URA.RU на заводе. Как ранее рассказывало URA.RU, акция «Ночь заводов» состоится 12 августа на территории 18 индустриальных пространств по всей России. Спектакль, который покажут в Перми, создается командой «Лаборатории новых медиа». Для участия необходима регистрация. Количество мест ограничено.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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