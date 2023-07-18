Пермский завод «Сибур-Химпром» станет площадкой для спектакля Александринского театра

19 июля 2023 в 17:07 Размер текста - 17 +

На территории завода спектакль устроят ночью 12 августа Фото: Сергей Русанов © URA.RU Промышленная площадка пермского завода «Сибур-Химпром» стала участником всероссийского проекта «Ночь заводов». В его рамках на промпредприятиях для широкой публики будут представлены спектакли, перформансы, мультимедийные инсталляции. На территории «Сибура» пройдет спектакль, созданный командой «Лаборатории новых медиа» новой сцены Александринского театра, говорится на сайте проекта. В «Сибуре» URA.RU сообщили, что попасть на шоу сможет любой, но количество мест ограничено. «Пока ведется работа над созданием прекрасного шоу. Действо будет происходить на производственной площадке, куда попасть можно будет по регистрации. Пройдут, те кто успеет зарегистрироваться. Рабочий процесс на предприятии останавливать не будут», — рассказала пресс-атташе завода Ирина Чикулина. Организаторы «Ночи заводов» концепцию спектакля пока не раскрывают. Как пояснила URA.RU PR-директор фестиваля Анастасия Деткова, программа будет объявлена на следующей неделе, пока в нее вносятся последние правки. Само мероприятие состоится 12 августа. В «Ночи заводов» принимают участие 18 индустриальных пространств из 16 регионов России.

Промышленная площадка пермского завода «Сибур-Химпром» стала участником всероссийского проекта «Ночь заводов». В его рамках на промпредприятиях для широкой публики будут представлены спектакли, перформансы, мультимедийные инсталляции. На территории «Сибура» пройдет спектакль, созданный командой «Лаборатории новых медиа» новой сцены Александринского театра, говорится на сайте проекта. В «Сибуре» URA.RU сообщили, что попасть на шоу сможет любой, но количество мест ограничено. «Пока ведется работа над созданием прекрасного шоу. Действо будет происходить на производственной площадке, куда попасть можно будет по регистрации. Пройдут, те кто успеет зарегистрироваться. Рабочий процесс на предприятии останавливать не будут», — рассказала пресс-атташе завода Ирина Чикулина. Организаторы «Ночи заводов» концепцию спектакля пока не раскрывают. Как пояснила URA.RU PR-директор фестиваля Анастасия Деткова, программа будет объявлена на следующей неделе, пока в нее вносятся последние правки. Само мероприятие состоится 12 августа. В «Ночи заводов» принимают участие 18 индустриальных пространств из 16 регионов России.