03 августа 2023

В Челябинске задержали пенсионера-эксгибициониста

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме "Суд". Москва, арест, преступник, задержали, наручники, задеражние
В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело Фото:

В Челябинске сотрудники правоохранительных органов задержали пенсионера, который оголил свой половой орган на детской площадке, расположенной в одном из дворов Советского района. По данным источника URA.RU в силовых структурах, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

«Пенсионер вышел на детскую площадку и стал показывать несовершеннолетним детям свой половой орган. После задержания мужчину отправили в изолятор временного содержания. Ему должны избрать меру пресечения», — рассказал источник.

По данным URA.RU, в момент, когда пенсионер «светил» своим достоинством, на площадке находились дети, не достигшие 14-летнего возраста. Одному из них восемь лет, второму 11. Также на площадке находился двухлетний ребенок с родителями. Именно взрослые вызвали правоохранителей.

URA.RU связалось с пресс-службой Советского райсуда по вопросу о мере пресечения. Там сообщили, что сообщат информацию после уточнения. В пресс-службе СКР от комментариев воздержались.

Обновлено в 14:14 по Уральскому времени:

«Обвиняемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Срок — два месяца», — сообщили URA.RU в пресс-службе Советского райсуда.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске сотрудники правоохранительных органов задержали пенсионера, который оголил свой половой орган на детской площадке, расположенной в одном из дворов Советского района. По данным источника URA.RU в силовых структурах, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. «Пенсионер вышел на детскую площадку и стал показывать несовершеннолетним детям свой половой орган. После задержания мужчину отправили в изолятор временного содержания. Ему должны избрать меру пресечения», — рассказал источник. По данным URA.RU, в момент, когда пенсионер «светил» своим достоинством, на площадке находились дети, не достигшие 14-летнего возраста. Одному из них восемь лет, второму 11. Также на площадке находился двухлетний ребенок с родителями. Именно взрослые вызвали правоохранителей. URA.RU связалось с пресс-службой Советского райсуда по вопросу о мере пресечения. Там сообщили, что сообщат информацию после уточнения. В пресс-службе СКР от комментариев воздержались. Обновлено в 14:14 по Уральскому времени: «Обвиняемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Срок — два месяца», — сообщили URA.RU в пресс-службе Советского райсуда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...