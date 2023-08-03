В Челябинске задержали пенсионера-эксгибициониста

В Челябинске сотрудники правоохранительных органов задержали пенсионера, который оголил свой половой орган на детской площадке, расположенной в одном из дворов Советского района. По данным источника URA.RU в силовых структурах, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
«Пенсионер вышел на детскую площадку и стал показывать несовершеннолетним детям свой половой орган. После задержания мужчину отправили в изолятор временного содержания. Ему должны избрать меру пресечения», — рассказал источник.
По данным URA.RU, в момент, когда пенсионер «светил» своим достоинством, на площадке находились дети, не достигшие 14-летнего возраста. Одному из них восемь лет, второму 11. Также на площадке находился двухлетний ребенок с родителями. Именно взрослые вызвали правоохранителей.
URA.RU связалось с пресс-службой Советского райсуда по вопросу о мере пресечения. Там сообщили, что сообщат информацию после уточнения. В пресс-службе СКР от комментариев воздержались.
Обновлено в 14:14 по Уральскому времени:
«Обвиняемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Срок — два месяца», — сообщили URA.RU в пресс-службе Советского райсуда.
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