08 августа 2023

Дожди покинут Челябинскую область. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Дождь. Челябинск, машина, лето, авто, дождь
По прогнозам синоптиков, осадки закончатся 10 августа Фото:

В Челябинской области с 11 августа прекратятся дожди. В последний дождливый день 10 августа воздух может прогреться до 28 градусов, сообщили URA.RU в региональном гидрометцентре.

«В регионе 10 августа пройдут небольшие дожди. Температура ночью опустится до 11-16 градусов, днем достигнет 23-28. С 11 по 12 августа дожди не ожидаются. Ночная температура будет колебаться в пределах 8-14 градусов, дневная — 19-25», — уточнили в челябинском ЦГМС.

В Челябинске дождь пройдет 10 августа. Столбики термометров ночью покажут — 14-16 градусов, днем — 23-25. 11 и 12 августа будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью похолодает до 11-14 градусов, днем воздух прогреется до 21-23.

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В Челябинской области с 11 августа прекратятся дожди. В последний дождливый день 10 августа воздух может прогреться до 28 градусов, сообщили URA.RU в региональном гидрометцентре. «В регионе 10 августа пройдут небольшие дожди. Температура ночью опустится до 11-16 градусов, днем достигнет 23-28. С 11 по 12 августа дожди не ожидаются. Ночная температура будет колебаться в пределах 8-14 градусов, дневная — 19-25», — уточнили в челябинском ЦГМС. В Челябинске дождь пройдет 10 августа. Столбики термометров ночью покажут — 14-16 градусов, днем — 23-25. 11 и 12 августа будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью похолодает до 11-14 градусов, днем воздух прогреется до 21-23.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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