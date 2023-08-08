Дожди покинут Челябинскую область. Скрин

09 августа 2023 в 14:09 Размер текста - 17 +

По прогнозам синоптиков, осадки закончатся 10 августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области с 11 августа прекратятся дожди. В последний дождливый день 10 августа воздух может прогреться до 28 градусов, сообщили URA.RU в региональном гидрометцентре. «В регионе 10 августа пройдут небольшие дожди. Температура ночью опустится до 11-16 градусов, днем достигнет 23-28. С 11 по 12 августа дожди не ожидаются. Ночная температура будет колебаться в пределах 8-14 градусов, дневная — 19-25», — уточнили в челябинском ЦГМС. В Челябинске дождь пройдет 10 августа. Столбики термометров ночью покажут — 14-16 градусов, днем — 23-25. 11 и 12 августа будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью похолодает до 11-14 градусов, днем воздух прогреется до 21-23. Скрин: сайт челябинского ЦГМС

В Челябинской области с 11 августа прекратятся дожди. В последний дождливый день 10 августа воздух может прогреться до 28 градусов, сообщили URA.RU в региональном гидрометцентре. «В регионе 10 августа пройдут небольшие дожди. Температура ночью опустится до 11-16 градусов, днем достигнет 23-28. С 11 по 12 августа дожди не ожидаются. Ночная температура будет колебаться в пределах 8-14 градусов, дневная — 19-25», — уточнили в челябинском ЦГМС. В Челябинске дождь пройдет 10 августа. Столбики термометров ночью покажут — 14-16 градусов, днем — 23-25. 11 и 12 августа будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью похолодает до 11-14 градусов, днем воздух прогреется до 21-23.