09 августа 2023
08 августа 2023

В Салехарде задерживается авиарейс до Москвы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Гражданская авиация. Пермь, взлетно-посадочная полоса, прилет самолета
Самолет до Москвы задерживается в Салехарде 10 августа Фото:

В аэропорту Салехарда 10 августа задерживается вылет авиарейса в Москву (аэропорт Домодедово). Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта окружной столицы.

«Рейс Салехард — Москва (Домодедово), время вылета по расписанию 9 часов 10 минут, задержан», — следует из информации онлайн-табло аэропорта Салехард. В справочной службе аэропорта корреспонденту агентства пояснили, что задержка связана с поздним прибытием воздушного судна.

Самолет из Домодедово до Салехарда вылетел из Москвы и должен приземлиться в столице ЯНАО в 10 часов. После предполетного обслуживания самолет отправится обратно.

Ранее URA.RU рассказало, что в аэропортах Москвы были задержаны десятки рейсов. Происшествие связывают с попытками атаковать столицу РФ с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Онлайн-табло аэропорта Салехард 10 августа
Онлайн-табло аэропорта Салехард 10 августа
Фото:

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В аэропорту Салехарда 10 августа задерживается вылет авиарейса в Москву (аэропорт Домодедово). Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта окружной столицы. «Рейс Салехард — Москва (Домодедово), время вылета по расписанию 9 часов 10 минут, задержан», — следует из информации онлайн-табло аэропорта Салехард. В справочной службе аэропорта корреспонденту агентства пояснили, что задержка связана с поздним прибытием воздушного судна. Самолет из Домодедово до Салехарда вылетел из Москвы и должен приземлиться в столице ЯНАО в 10 часов. После предполетного обслуживания самолет отправится обратно. Ранее URA.RU рассказало, что в аэропортах Москвы были задержаны десятки рейсов. Происшествие связывают с попытками атаковать столицу РФ с помощью беспилотных летательных аппаратов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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