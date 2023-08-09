В аэропорту Салехарда 10 августа задерживается вылет авиарейса в Москву (аэропорт Домодедово). Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта окружной столицы.
«Рейс Салехард — Москва (Домодедово), время вылета по расписанию 9 часов 10 минут, задержан», — следует из информации онлайн-табло аэропорта Салехард. В справочной службе аэропорта корреспонденту агентства пояснили, что задержка связана с поздним прибытием воздушного судна.
Самолет из Домодедово до Салехарда вылетел из Москвы и должен приземлиться в столице ЯНАО в 10 часов. После предполетного обслуживания самолет отправится обратно.
Ранее URA.RU рассказало, что в аэропортах Москвы были задержаны десятки рейсов. Происшествие связывают с попытками атаковать столицу РФ с помощью беспилотных летательных аппаратов.
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