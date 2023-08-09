В Салехарде задерживается авиарейс до Москвы. Скрин 10 августа 2023 в 10:03 Размер текста - 17 + Самолет до Москвы задерживается в Салехарде 10 августа Фото: Сергей Русанов © URA.RU В аэропорту Салехарда 10 августа задерживается вылет авиарейса в Москву (аэропорт Домодедово). Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта окружной столицы. «Рейс Салехард — Москва (Домодедово), время вылета по расписанию 9 часов 10 минут, задержан», — следует из информации онлайн-табло аэропорта Салехард. В справочной службе аэропорта корреспонденту агентства пояснили, что задержка связана с поздним прибытием воздушного судна. Самолет из Домодедово до Салехарда вылетел из Москвы и должен приземлиться в столице ЯНАО в 10 часов. После предполетного обслуживания самолет отправится обратно. Ранее URA.RU рассказало, что в аэропортах Москвы были задержаны десятки рейсов. Происшествие связывают с попытками атаковать столицу РФ с помощью беспилотных летательных аппаратов. Онлайн-табло аэропорта Салехард 10 августа Фото: скрин онлайн-табло аэропорта Салехард — http://airshd.ru/raspisanie/onlajn-tablo В аэропорту Салехарда 10 августа задерживается вылет авиарейса в Москву (аэропорт Домодедово). Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта окружной столицы. «Рейс Салехард — Москва (Домодедово), время вылета по расписанию 9 часов 10 минут, задержан», — следует из информации онлайн-табло аэропорта Салехард. В справочной службе аэропорта корреспонденту агентства пояснили, что задержка связана с поздним прибытием воздушного судна. Самолет из Домодедово до Салехарда вылетел из Москвы и должен приземлиться в столице ЯНАО в 10 часов. После предполетного обслуживания самолет отправится обратно. Ранее URA.RU рассказало, что в аэропортах Москвы были задержаны десятки рейсов. Происшествие связывают с попытками атаковать столицу РФ с помощью беспилотных летательных аппаратов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям