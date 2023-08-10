В аэропортах Москвы из-за атаки беспилотников задержаны три десятка рейсов

10 августа 2023 в 08:29 Размер текста - 17 +

На данный момент аэропорты работают в штатном режиме Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Атаки беспилотников на Москву После попыток атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотниками территорий России были задержаны около 30 рейсов в аэропортах Москвы «Внуково» и «Домодедово». Это следует из данных расписания аэропортов. В аэропорту «Домодедово» задержано 20 рейсов, во «Внуково» — девять, еще у трех рейсов был задержан вылет. Ночью в аэропорту «Внуково» ввели план «Ковер», который предполагает закрытие воздушного пространства и посадку всех самолетов. На данный момент аэропорты работают в штатном режиме. Об этом сообщает РИА Новости. В ночь на 10 августа были пресечены попытки атак беспилотников ВСУ над Калужской и Московской областями, а также Севастополем, передает RT. Девять беспилотников были подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение в Черном море. В результате атак пострадавших нет.

После попыток атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотниками территорий России были задержаны около 30 рейсов в аэропортах Москвы «Внуково» и «Домодедово». Это следует из данных расписания аэропортов. В аэропорту «Домодедово» задержано 20 рейсов, во «Внуково» — девять, еще у трех рейсов был задержан вылет. Ночью в аэропорту «Внуково» ввели план «Ковер», который предполагает закрытие воздушного пространства и посадку всех самолетов. На данный момент аэропорты работают в штатном режиме. Об этом сообщает РИА Новости. В ночь на 10 августа были пресечены попытки атак беспилотников ВСУ над Калужской и Московской областями, а также Севастополем, передает RT. Девять беспилотников были подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение в Черном море. В результате атак пострадавших нет.