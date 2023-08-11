В Сосновском районе Челябинской области иномарка сбила мотоциклиста. Об этом URA.RU сообщили 11 августа в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
«На 42 километре автодороги „Западный обход“ в Сосновском районе произошло ДТП. Предварительно водитель 1950 года рождения на автомобиле „Хонда Цивик“ при выезде с прилегающей территории не убедился в безопасности маневра и стукнулся с мотоциклом Bajaj Pulsar 200, которым управлял водитель 1988 года рождения», — уточнили в пресс-службе.
В результате столкновения мотоциклист от полученных травм скончался в медучреждении. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.
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