В челябинском районе иномарка сбила мотоциклиста. Фото

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Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, мотоцикл, дтп, авария, разбитый мотоцикл
Мотоциклист скончался в больнице от полученных травм Фото:

В Сосновском районе Челябинской области иномарка сбила мотоциклиста. Об этом URA.RU сообщили 11 августа в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

«На 42 километре автодороги „Западный обход“ в Сосновском районе произошло ДТП. Предварительно водитель 1950 года рождения на автомобиле „Хонда Цивик“ при выезде с прилегающей территории не убедился в безопасности маневра и стукнулся с мотоциклом Bajaj Pulsar 200, которым управлял водитель 1988 года рождения», — уточнили в пресс-службе.

В результате столкновения мотоциклист от полученных травм скончался в медучреждении. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП
Фото:

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В Сосновском районе Челябинской области иномарка сбила мотоциклиста. Об этом URA.RU сообщили 11 августа в пресс-службе Госавтоинспекции региона. «На 42 километре автодороги „Западный обход“ в Сосновском районе произошло ДТП. Предварительно водитель 1950 года рождения на автомобиле „Хонда Цивик“ при выезде с прилегающей территории не убедился в безопасности маневра и стукнулся с мотоциклом Bajaj Pulsar 200, которым управлял водитель 1988 года рождения», — уточнили в пресс-службе. В результате столкновения мотоциклист от полученных травм скончался в медучреждении. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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