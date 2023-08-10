В ЯНАО горит двухэтажный дом. Видео

11 августа 2023 в 18:36 Размер текста - 17 +

В Ноябрьске горит жилой дом (фото из архива) Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) горит жилой двухэтажный дом по адресу Ямальская, 4. На месте работают пожарные, сообщают очевидцы происшествия в соцсетях. «В Ноябрьске горит дом по улице Ямальская, 4», — сообщают очевидцы происшествия в telegram-канале «NSK». На видео под постом видно, как полыхает крыша двухэтажного дома. В пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО корреспонденту агентства сообщили, что жильцы эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет. На месте работают пожарные и пять единиц спецтехники. Дом в 2022 году был признан аварийным.

В Ноябрьске (ЯНАО) горит жилой двухэтажный дом по адресу Ямальская, 4. На месте работают пожарные, сообщают очевидцы происшествия в соцсетях. «В Ноябрьске горит дом по улице Ямальская, 4», — сообщают очевидцы происшествия в telegram-канале «NSK». На видео под постом видно, как полыхает крыша двухэтажного дома. В пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО корреспонденту агентства сообщили, что жильцы эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет. На месте работают пожарные и пять единиц спецтехники. Дом в 2022 году был признан аварийным.