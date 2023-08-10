10 августа 2023

В ЯНАО горит двухэтажный дом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на Уралмаше. Екатеринбург, дым, пожар, пожарная лестница
В Ноябрьске горит жилой дом (фото из архива) Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) горит жилой двухэтажный дом по адресу Ямальская, 4. На месте работают пожарные, сообщают очевидцы происшествия в соцсетях.

«В Ноябрьске горит дом по улице Ямальская, 4», — сообщают очевидцы происшествия в telegram-канале «NSK». На видео под постом видно, как полыхает крыша двухэтажного дома.

В пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО корреспонденту агентства сообщили, что жильцы эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет. На месте работают пожарные и пять единиц спецтехники. Дом в 2022 году был признан аварийным.

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В Ноябрьске (ЯНАО) горит жилой двухэтажный дом по адресу Ямальская, 4. На месте работают пожарные, сообщают очевидцы происшествия в соцсетях. «В Ноябрьске горит дом по улице Ямальская, 4», — сообщают очевидцы происшествия в telegram-канале «NSK». На видео под постом видно, как полыхает крыша двухэтажного дома. В пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО корреспонденту агентства сообщили, что жильцы эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет. На месте работают пожарные и пять единиц спецтехники. Дом в 2022 году был признан аварийным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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