В Ноябрьске горит жилой дом (фото из архива)
В Ноябрьске (ЯНАО) горит жилой двухэтажный дом по адресу Ямальская, 4. На месте работают пожарные, сообщают очевидцы происшествия в соцсетях.
«В Ноябрьске горит дом по улице Ямальская, 4», — сообщают очевидцы происшествия в telegram-канале «NSK». На видео под постом видно, как полыхает крыша двухэтажного дома.
В пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО корреспонденту агентства сообщили, что жильцы эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет. На месте работают пожарные и пять единиц спецтехники. Дом в 2022 году был признан аварийным.
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