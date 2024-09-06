Имам надымской мечети отправится в Луганск поддерживать верующих бойцов. Исмагил хазрат пробудет в зоне СВО три месяца, сообщается в социальных сетях.
«Имам-хатыб Соборной мечети „Азат Сафа“ Исмагил хазрат направляется в Луганск на три месяца в качестве полкового имама для работы с верующими военнослужащими и проведения религиозных обрядов. Желаем Исмагилу хазрату успешного выполнения этой ответственной и светлой миссии и скорейшего возвращения домой!», — сказано в сообщении пресс-службы на странице VK регионального духовного управления мусульман ЯНАО.
Перед поездкой имам из Ямала провел встречу с Верховным муфтием в Уфе. Шейх-уль-Ислам Талгат Таджуддин дал ему наставления.
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