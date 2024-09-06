Имам из ЯНАО поддержит верующих бойцов в Луганске

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Надымский имам будет поддерживать верующих бойцов в Луганске
Надымский имам будет поддерживать верующих бойцов в Луганске Фото:

Имам надымской мечети отправится в Луганск поддерживать верующих бойцов. Исмагил хазрат пробудет в зоне СВО три месяца, сообщается в социальных сетях.

«Имам-хатыб Соборной мечети „Азат Сафа“ Исмагил хазрат направляется в Луганск на три месяца в качестве полкового имама для работы с верующими военнослужащими и проведения религиозных обрядов. Желаем Исмагилу хазрату успешного выполнения этой ответственной и светлой миссии и скорейшего возвращения домой!», — сказано в сообщении пресс-службы на странице VK регионального духовного управления мусульман ЯНАО.

Перед поездкой имам из Ямала провел встречу с Верховным муфтием в Уфе. Шейх-уль-Ислам Талгат Таджуддин дал ему наставления.

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Имам надымской мечети отправится в Луганск поддерживать верующих бойцов. Исмагил хазрат пробудет в зоне СВО три месяца, сообщается в социальных сетях. «Имам-хатыб Соборной мечети „Азат Сафа“ Исмагил хазрат направляется в Луганск на три месяца в качестве полкового имама для работы с верующими военнослужащими и проведения религиозных обрядов. Желаем Исмагилу хазрату успешного выполнения этой ответственной и светлой миссии и скорейшего возвращения домой!», — сказано в сообщении пресс-службы на странице VK регионального духовного управления мусульман ЯНАО. Перед поездкой имам из Ямала провел встречу с Верховным муфтием в Уфе. Шейх-уль-Ислам Талгат Таджуддин дал ему наставления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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