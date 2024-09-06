Председатель Седьмого кассационного суда Минин уходит в отставку

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Сергей Минин покидает пост председателя суда
Сергей Минин покидает пост председателя суда Фото:

Председатель Седьмого кассационного суда в Челябинске Сергей Минин уходит в отставку с 22 сентября. Его заявление о сложении полномочий Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) рассмотрит 17 сентября.

«Заявление Минина Сергея Дмитриевича о прекращении его полномочий судьи, председателя Седьмого кассационного суда общей юрисдикции 22 сентября 2024 г. на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 14 Закона Российской Федерации „О статусе судей в Российской Федерации“, — говорится в повестке, выложенном на сайте ВККС. Полномочия Минина на посту председателя суда истекают 24 сентября.

Минин руководит Седьмым кассационным судом с момента основания, с осени 2018 года. В этом суде рассматриваются жалобы на решения областных судов всех шести регионов УрФО, а также Пермского края. До работы в Челябинске Минин занимал должность первого заместителя председателя Арбитражного суда Уральского округа в Екатеринбурге. Ему 72 года. По закону, возраст председателя кассационного суда не может превышать 74 лет.

ВККС трижды объявляла конкурс на замещение вакантной должности председателя Седьмого кассационного суда. Первый конкурс объявили в апреле. Заявление подал единственный кандидат, заместитель Минина Борис Горлач, но ВККС отклонила его кандидатуру. Был объявлен новый конкурс. Срок приема заявлений истекал 8 июля, но заявление от потенциальных кандидатов не поступило.

В начале августа ВККС объявила третий конкурс. Заявления принимались до 3 сентября. Имена кандидатов еще не озвучены.

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Председатель Седьмого кассационного суда в Челябинске Сергей Минин уходит в отставку с 22 сентября. Его заявление о сложении полномочий Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) рассмотрит 17 сентября. «Заявление Минина Сергея Дмитриевича о прекращении его полномочий судьи, председателя Седьмого кассационного суда общей юрисдикции 22 сентября 2024 г. на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 14 Закона Российской Федерации „О статусе судей в Российской Федерации“, — говорится в повестке, выложенном на сайте ВККС. Полномочия Минина на посту председателя суда истекают 24 сентября. Минин руководит Седьмым кассационным судом с момента основания, с осени 2018 года. В этом суде рассматриваются жалобы на решения областных судов всех шести регионов УрФО, а также Пермского края. До работы в Челябинске Минин занимал должность первого заместителя председателя Арбитражного суда Уральского округа в Екатеринбурге. Ему 72 года. По закону, возраст председателя кассационного суда не может превышать 74 лет. ВККС трижды объявляла конкурс на замещение вакантной должности председателя Седьмого кассационного суда. Первый конкурс объявили в апреле. Заявление подал единственный кандидат, заместитель Минина Борис Горлач, но ВККС отклонила его кандидатуру. Был объявлен новый конкурс. Срок приема заявлений истекал 8 июля, но заявление от потенциальных кандидатов не поступило. В начале августа ВККС объявила третий конкурс. Заявления принимались до 3 сентября. Имена кандидатов еще не озвучены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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