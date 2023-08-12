В ХМАО спасатели тушат 19 природных пожаров

13 августа 2023 в 12:35 Размер текста - 17 +

В ХМАО пожары тушат более 260 спасателей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По состоянию на утро 13 августа на территории Ханты-Мансийского автономного округа действует 19 природных пожаров. В пресс-службе окружного правительства сообщили, что в ликвидации возгораний принимают участие более 260 спасателей. «Сегодня в Югре тушат 17 лесных пожаров и два ландшафтных. В тушении задействованы более 260 работников Авиалесоохраны Югры, „Центроспас-Югории“, главного управление МЧС России по Югре», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале окружного правительства. С начала пожароопасного сезона в округе спасатели потушили 736 пожаров. Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО занял четвертое место в антирейтинге регионов РФ по числу лесных пожаров. На территории округа по состоянию на 11 августа было зафиксировано 15 очагов возгораний.

По состоянию на утро 13 августа на территории Ханты-Мансийского автономного округа действует 19 природных пожаров. В пресс-службе окружного правительства сообщили, что в ликвидации возгораний принимают участие более 260 спасателей. «Сегодня в Югре тушат 17 лесных пожаров и два ландшафтных. В тушении задействованы более 260 работников Авиалесоохраны Югры, „Центроспас-Югории“, главного управление МЧС России по Югре», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале окружного правительства. С начала пожароопасного сезона в округе спасатели потушили 736 пожаров. Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО занял четвертое место в антирейтинге регионов РФ по числу лесных пожаров. На территории округа по состоянию на 11 августа было зафиксировано 15 очагов возгораний.