12 августа 2023
11 августа 2023

В ХМАО спасатели тушат 19 природных пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Малиновке. Курган, дым, пожар, задымление, смог, огонь, лесной пожар
В ХМАО пожары тушат более 260 спасателей Фото:

По состоянию на утро 13 августа на территории Ханты-Мансийского автономного округа действует 19 природных пожаров. В пресс-службе окружного правительства сообщили, что в ликвидации возгораний принимают участие более 260 спасателей.

«Сегодня в Югре тушат 17 лесных пожаров и два ландшафтных. В тушении задействованы более 260 работников Авиалесоохраны Югры, „Центроспас-Югории“, главного управление МЧС России по Югре», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале окружного правительства. С начала пожароопасного сезона в округе спасатели потушили 736 пожаров.

Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО занял четвертое место в антирейтинге регионов РФ по числу лесных пожаров. На территории округа по состоянию на 11 августа было зафиксировано 15 очагов возгораний.

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По состоянию на утро 13 августа на территории Ханты-Мансийского автономного округа действует 19 природных пожаров. В пресс-службе окружного правительства сообщили, что в ликвидации возгораний принимают участие более 260 спасателей. «Сегодня в Югре тушат 17 лесных пожаров и два ландшафтных. В тушении задействованы более 260 работников Авиалесоохраны Югры, „Центроспас-Югории“, главного управление МЧС России по Югре», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале окружного правительства. С начала пожароопасного сезона в округе спасатели потушили 736 пожаров. Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО занял четвертое место в антирейтинге регионов РФ по числу лесных пожаров. На территории округа по состоянию на 11 августа было зафиксировано 15 очагов возгораний.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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