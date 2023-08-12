В Миассе подросток за рулем погиб в ДТП. Фото 13 августа 2023 в 13:03 Размер текста - 17 + Юноша без прав решил прокатить подругу и попал в аварию (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Миассе (Челябинская область) 16-летний юноша без водительских прав сел за руль ВАЗ-21061 и попал в аварию на улице Пушкина, 4. Он погиб на месте ДТП, сообщили в отделении ГИБДД ОМВД России по Миассу. «Водитель 2007 года рождения без прав на управление транспортным средством за рулем ВАЗ 21061 не справился с управлением, на повороте выехал на встречную полосу, где врезался в Lada Vesta и Isuzu. В результате ДТП водитель ВАЗа скончался», — сообщается в паблике ведомства в соцсети «ВКонтакте». В салоне ВАЗа находилась 15-летняя девушка-пассажир. Она получила травмы и была госпитализирована. Паблик «ГИБДД Миасса», https://vk.com/gibddmiass В Миассе (Челябинская область) 16-летний юноша без водительских прав сел за руль ВАЗ-21061 и попал в аварию на улице Пушкина, 4. Он погиб на месте ДТП, сообщили в отделении ГИБДД ОМВД России по Миассу. «Водитель 2007 года рождения без прав на управление транспортным средством за рулем ВАЗ 21061 не справился с управлением, на повороте выехал на встречную полосу, где врезался в Lada Vesta и Isuzu. В результате ДТП водитель ВАЗа скончался», — сообщается в паблике ведомства в соцсети «ВКонтакте». В салоне ВАЗа находилась 15-летняя девушка-пассажир. Она получила травмы и была госпитализирована. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям