12 августа 2023
11 августа 2023

В Миассе подросток за рулем погиб в ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария на улице Республики. Тюмень, автомобильная авария, ваз, дтп, авария, жигули, дорожно-транспортное проишествие
Юноша без прав решил прокатить подругу и попал в аварию (фото из архива) Фото:

В Миассе (Челябинская область) 16-летний юноша без водительских прав сел за руль ВАЗ-21061 и попал в аварию на улице Пушкина, 4. Он погиб на месте ДТП, сообщили в отделении ГИБДД ОМВД России по Миассу.

«Водитель 2007 года рождения без прав на управление транспортным средством за рулем ВАЗ 21061 не справился с управлением, на повороте выехал на встречную полосу, где врезался в Lada Vesta и Isuzu. В результате ДТП водитель ВАЗа скончался», — сообщается в паблике ведомства в соцсети «ВКонтакте».

В салоне ВАЗа находилась 15-летняя девушка-пассажир. Она получила травмы и была госпитализирована.

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В Миассе (Челябинская область) 16-летний юноша без водительских прав сел за руль ВАЗ-21061 и попал в аварию на улице Пушкина, 4. Он погиб на месте ДТП, сообщили в отделении ГИБДД ОМВД России по Миассу. «Водитель 2007 года рождения без прав на управление транспортным средством за рулем ВАЗ 21061 не справился с управлением, на повороте выехал на встречную полосу, где врезался в Lada Vesta и Isuzu. В результате ДТП водитель ВАЗа скончался», — сообщается в паблике ведомства в соцсети «ВКонтакте». В салоне ВАЗа находилась 15-летняя девушка-пассажир. Она получила травмы и была госпитализирована.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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