Юноша без прав решил прокатить подругу и попал в аварию (фото из архива)
В Миассе (Челябинская область) 16-летний юноша без водительских прав сел за руль ВАЗ-21061 и попал в аварию на улице Пушкина, 4. Он погиб на месте ДТП, сообщили в отделении ГИБДД ОМВД России по Миассу.
«Водитель 2007 года рождения без прав на управление транспортным средством за рулем ВАЗ 21061 не справился с управлением, на повороте выехал на встречную полосу, где врезался в Lada Vesta и Isuzu. В результате ДТП водитель ВАЗа скончался», — сообщается в паблике ведомства в соцсети «ВКонтакте».
В салоне ВАЗа находилась 15-летняя девушка-пассажир. Она получила травмы и была госпитализирована.
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