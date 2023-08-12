Пермский легкоатлет Евгений Торсунов установил мировой рекорд по прыжкам в длину на Летних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Информация об этом опубликована 13 августа в группе «Центр спортивной подготовки Пермского края» в соцсети «ВКонтакте».
«На Летних играх паралимпийцев международный технический делегат зафиксировал новый мировой рекорд — Евгений Торсунов прыгнул на 5.97, перекрыв свое же достижение 2016 года. Наставником рекордсмена является Татьяна Лодочникова», — написано в посте.
Лодочникова подчеркнула, что Евгений на завершившемся чемпионате России прыгнул на 6 метров 02 сантиметра. Но на состязаниях не было технического делегата, имеющего право подтверждения результата.
Ранее трое пермяков завоевали девять медалей на Паралимпиаде в Ханты-Мансийске. В последний момент они вместе с другими российскими спортсменами не были допущены до зимней паралимпиады в Пекине.
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