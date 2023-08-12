12 августа 2023
11 августа 2023

Пермский паралимпиец установил мировой рекорд по прыжкам в длину. Видео

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Открытие стадиона Калининец. Екатеринбург , трибуна, стадион, спортивное сооружение
Паралимпиец из Пермского края установил мировой рекорд по прыжкам в длину Фото:

Пермский легкоатлет Евгений Торсунов установил мировой рекорд по прыжкам в длину на Летних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Информация об этом опубликована 13 августа в группе «Центр спортивной подготовки Пермского края» в соцсети «ВКонтакте».

«На Летних играх паралимпийцев международный технический делегат зафиксировал новый мировой рекорд — Евгений Торсунов прыгнул на 5.97, перекрыв свое же достижение 2016 года. Наставником рекордсмена является Татьяна Лодочникова», — написано в посте.

Лодочникова подчеркнула, что Евгений на завершившемся чемпионате России прыгнул на 6 метров 02 сантиметра. Но на состязаниях не было технического делегата, имеющего право подтверждения результата.

Ранее трое пермяков завоевали девять медалей на Паралимпиаде в Ханты-Мансийске. В последний момент они вместе с другими российскими спортсменами не были допущены до зимней паралимпиады в Пекине.

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Пермский легкоатлет Евгений Торсунов установил мировой рекорд по прыжкам в длину на Летних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Информация об этом опубликована 13 августа в группе «Центр спортивной подготовки Пермского края» в соцсети «ВКонтакте». «На Летних играх паралимпийцев международный технический делегат зафиксировал новый мировой рекорд — Евгений Торсунов прыгнул на 5.97, перекрыв свое же достижение 2016 года. Наставником рекордсмена является Татьяна Лодочникова», — написано в посте. Лодочникова подчеркнула, что Евгений на завершившемся чемпионате России прыгнул на 6 метров 02 сантиметра. Но на состязаниях не было технического делегата, имеющего право подтверждения результата. Ранее трое пермяков завоевали девять медалей на Паралимпиаде в Ханты-Мансийске. В последний момент они вместе с другими российскими спортсменами не были допущены до зимней паралимпиады в Пекине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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