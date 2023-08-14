Свердловская полиция приняла больше тысячи заявлений о пропаже людей

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Пресс-конференция, посвященная ситуации с поиском пропавших людей в Свердловской области. Екатеринбург, новиков александр
С начала года в свердловчане написали 1021 заявление о пропаже людей Фото:

С начала 2023 года жители Свердловской области написали в полицию больше тысячи заявлений о пропаже людей. Статистика год от года не улучшается.

«Количество сообщений об исчезновении и уходе граждан не снижается. Так, за первое полугодие текущего года в полицию поступило 1021 заявление [о пропаже] и сообщение об безвестном исчезновении людей. В прошлом году — 1165 заявлений. То есть, в среднем, получается пять-шесть обращений в день», — сказал на пресс-конференции в ТАСС замначальника регионального управления уголовного розыска ГУ МВД Александр Новиков.

Он добавил, что большинство из них удалось разыскать. При этом в данный момент свердловская полиция продолжает поиски 33 человек. В их числе находятся десять подростков: все они сбежали из социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних.

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С начала 2023 года жители Свердловской области написали в полицию больше тысячи заявлений о пропаже людей. Статистика год от года не улучшается. «Количество сообщений об исчезновении и уходе граждан не снижается. Так, за первое полугодие текущего года в полицию поступило 1021 заявление [о пропаже] и сообщение об безвестном исчезновении людей. В прошлом году — 1165 заявлений. То есть, в среднем, получается пять-шесть обращений в день», — сказал на пресс-конференции в ТАСС замначальника регионального управления уголовного розыска ГУ МВД Александр Новиков. Он добавил, что большинство из них удалось разыскать. При этом в данный момент свердловская полиция продолжает поиски 33 человек. В их числе находятся десять подростков: все они сбежали из социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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