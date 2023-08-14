Свердловская полиция приняла больше тысячи заявлений о пропаже людей

14 августа 2023 в 15:30 Размер текста - 17 +

С начала года в свердловчане написали 1021 заявление о пропаже людей Фото: Московец Илья © URA.RU С начала 2023 года жители Свердловской области написали в полицию больше тысячи заявлений о пропаже людей. Статистика год от года не улучшается. «Количество сообщений об исчезновении и уходе граждан не снижается. Так, за первое полугодие текущего года в полицию поступило 1021 заявление [о пропаже] и сообщение об безвестном исчезновении людей. В прошлом году — 1165 заявлений. То есть, в среднем, получается пять-шесть обращений в день», — сказал на пресс-конференции в ТАСС замначальника регионального управления уголовного розыска ГУ МВД Александр Новиков. Он добавил, что большинство из них удалось разыскать. При этом в данный момент свердловская полиция продолжает поиски 33 человек. В их числе находятся десять подростков: все они сбежали из социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних.

С начала 2023 года жители Свердловской области написали в полицию больше тысячи заявлений о пропаже людей. Статистика год от года не улучшается. «Количество сообщений об исчезновении и уходе граждан не снижается. Так, за первое полугодие текущего года в полицию поступило 1021 заявление [о пропаже] и сообщение об безвестном исчезновении людей. В прошлом году — 1165 заявлений. То есть, в среднем, получается пять-шесть обращений в день», — сказал на пресс-конференции в ТАСС замначальника регионального управления уголовного розыска ГУ МВД Александр Новиков. Он добавил, что большинство из них удалось разыскать. При этом в данный момент свердловская полиция продолжает поиски 33 человек. В их числе находятся десять подростков: все они сбежали из социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних.