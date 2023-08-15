Путин раскрыл тактику США по приручению стран

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+

США стремятся подчинить себе страны путем изменения систем межгосударственного взаимодействия в АТР. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«США стремятся переформатировать под себя систему межгосударственного взаимодействия в АТР», — сказал Владимир Путин. Его выступления транслировалось на телеканале «Россия 24». Как уточнил президент, Запад раздувает по всему миру старые и новые конфликты. Их цель, по мнению Путина, принуждать страны к покорности и пользоваться их ресурсами.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США стремятся подчинить себе страны путем изменения систем межгосударственного взаимодействия в АТР. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «США стремятся переформатировать под себя систему межгосударственного взаимодействия в АТР», — сказал Владимир Путин. Его выступления транслировалось на телеканале «Россия 24». Как уточнил президент, Запад раздувает по всему миру старые и новые конфликты. Их цель, по мнению Путина, принуждать страны к покорности и пользоваться их ресурсами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...