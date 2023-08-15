Путин раскрыл тактику США по приручению стран

15 августа 2023 в 12:22 Размер текста - 17 +

США стремятся подчинить себе страны путем изменения систем межгосударственного взаимодействия в АТР. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «США стремятся переформатировать под себя систему межгосударственного взаимодействия в АТР», — сказал Владимир Путин. Его выступления транслировалось на телеканале «Россия 24». Как уточнил президент, Запад раздувает по всему миру старые и новые конфликты. Их цель, по мнению Путина, принуждать страны к покорности и пользоваться их ресурсами.

США стремятся подчинить себе страны путем изменения систем межгосударственного взаимодействия в АТР. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «США стремятся переформатировать под себя систему межгосударственного взаимодействия в АТР», — сказал Владимир Путин. Его выступления транслировалось на телеканале «Россия 24». Как уточнил президент, Запад раздувает по всему миру старые и новые конфликты. Их цель, по мнению Путина, принуждать страны к покорности и пользоваться их ресурсами.