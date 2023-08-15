В Перми третьи сутки ищут потерявшихся подростков. Речь о брате и сестре, которые 13 августа 2023 года ушли из дома в Индустриальном районе в неизвестном направлении и сейчас их местонахождение неизвестно. О пропаже сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» поисковый отряд «Лиза Алерт».
«Внимание, помогите найти подростков. Пропали Сазонова Виталина Сергеевна 14 лет. Сазонов Иван Сергеевич 15 лет, город Пермь. Они 13 августа ушли в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.
Приметы Ивана Сазонова: рост 160 сантиметров, среднее телосложение, короткие темные волосы, глаза зеленые, носит очки. В день пропажи был одет в белую футболку с разноцветным принтом, темно-синие бриджи, черные сандалии. Приметы Виталины Сазоновой: рост 156 сантиметров, среднее телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Была одета в белую футболку с принтом «медведь», черные джинсы и сиреневые кроссовки. В поисковом отряде уточняют, что подростки могут находиться в любом из районов Перми.
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