В Перми третьи сутки ищут пропавших несовершеннолетних брата и сестру. Скрин

16 августа 2023 в 14:43 Размер текста - 17 +

Подростки ушли из дома в неизвестном направлении 13 августа Фото: Илья Московец © URA.RU В Перми третьи сутки ищут потерявшихся подростков. Речь о брате и сестре, которые 13 августа 2023 года ушли из дома в Индустриальном районе в неизвестном направлении и сейчас их местонахождение неизвестно. О пропаже сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» поисковый отряд «Лиза Алерт». «Внимание, помогите найти подростков. Пропали Сазонова Виталина Сергеевна 14 лет. Сазонов Иван Сергеевич 15 лет, город Пермь. Они 13 августа ушли в неизвестном направлении», — говорится в сообщении. Приметы Ивана Сазонова: рост 160 сантиметров, среднее телосложение, короткие темные волосы, глаза зеленые, носит очки. В день пропажи был одет в белую футболку с разноцветным принтом, темно-синие бриджи, черные сандалии. Приметы Виталины Сазоновой: рост 156 сантиметров, среднее телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Была одета в белую футболку с принтом «медведь», черные джинсы и сиреневые кроссовки. В поисковом отряде уточняют, что подростки могут находиться в любом из районов Перми. Фото: группа «Поисковый отряд „Лиза Алерт“ Пермского края» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/lizaalert_perm

В Перми третьи сутки ищут потерявшихся подростков. Речь о брате и сестре, которые 13 августа 2023 года ушли из дома в Индустриальном районе в неизвестном направлении и сейчас их местонахождение неизвестно. О пропаже сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» поисковый отряд «Лиза Алерт». «Внимание, помогите найти подростков. Пропали Сазонова Виталина Сергеевна 14 лет. Сазонов Иван Сергеевич 15 лет, город Пермь. Они 13 августа ушли в неизвестном направлении», — говорится в сообщении. Приметы Ивана Сазонова: рост 160 сантиметров, среднее телосложение, короткие темные волосы, глаза зеленые, носит очки. В день пропажи был одет в белую футболку с разноцветным принтом, темно-синие бриджи, черные сандалии. Приметы Виталины Сазоновой: рост 156 сантиметров, среднее телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Была одета в белую футболку с принтом «медведь», черные джинсы и сиреневые кроссовки. В поисковом отряде уточняют, что подростки могут находиться в любом из районов Перми.