В Курганской области сотрудники ДПС помогли потушить пожар

16 августа 2023 в 22:20 Размер текста - 17 +

Сотрудники ДПС помогли вынести вещи жильцов из горящего дома (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Каменном Шумихинского муниципального округа (Курганская область) инспекторы ДПС помогли потушить частный дом. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «В дежурную часть поступило сообщение, что горит частный дом. Сотрудники ГИБДД прибыли на место происшествия через четыре минуты после получения информации», — сообщили в telegram-канале «Полиция Курганской области». До приезда ДПС жильцы горящего дома и соседи заливали огонь водой из ведер. Сотрудники отключили подачу электричества и газа, после чего начали помогать выносить вещи погорельцев из задымленного здания. Прибывшие сотрудники МЧС полностью потушили пожар, который возник из-за замыкания электропроводки.

В селе Каменном Шумихинского муниципального округа (Курганская область) инспекторы ДПС помогли потушить частный дом. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «В дежурную часть поступило сообщение, что горит частный дом. Сотрудники ГИБДД прибыли на место происшествия через четыре минуты после получения информации», — сообщили в telegram-канале «Полиция Курганской области». До приезда ДПС жильцы горящего дома и соседи заливали огонь водой из ведер. Сотрудники отключили подачу электричества и газа, после чего начали помогать выносить вещи погорельцев из задымленного здания. Прибывшие сотрудники МЧС полностью потушили пожар, который возник из-за замыкания электропроводки.