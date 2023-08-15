15 августа 2023

В Курганской области сотрудники ДПС помогли потушить пожар

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар, Шоссе Тюнина. Курган, пожар, задымление, шоссе тюнина, смог , дым
Сотрудники ДПС помогли вынести вещи жильцов из горящего дома (архивное фото) Фото:

В селе Каменном Шумихинского муниципального округа (Курганская область) инспекторы ДПС помогли потушить частный дом. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«В дежурную часть поступило сообщение, что горит частный дом. Сотрудники ГИБДД прибыли на место происшествия через четыре минуты после получения информации», — сообщили в telegram-канале «Полиция Курганской области».

До приезда ДПС жильцы горящего дома и соседи заливали огонь водой из ведер. Сотрудники отключили подачу электричества и газа, после чего начали помогать выносить вещи погорельцев из задымленного здания. Прибывшие сотрудники МЧС полностью потушили пожар, который возник из-за замыкания электропроводки.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В селе Каменном Шумихинского муниципального округа (Курганская область) инспекторы ДПС помогли потушить частный дом. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «В дежурную часть поступило сообщение, что горит частный дом. Сотрудники ГИБДД прибыли на место происшествия через четыре минуты после получения информации», — сообщили в telegram-канале «Полиция Курганской области». До приезда ДПС жильцы горящего дома и соседи заливали огонь водой из ведер. Сотрудники отключили подачу электричества и газа, после чего начали помогать выносить вещи погорельцев из задымленного здания. Прибывшие сотрудники МЧС полностью потушили пожар, который возник из-за замыкания электропроводки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...