В Курганской области сотрудники ДПС помогли потушить пожар

В селе Каменном Шумихинского муниципального округа (Курганская область) инспекторы ДПС помогли потушить частный дом. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.
«В дежурную часть поступило сообщение, что горит частный дом. Сотрудники ГИБДД прибыли на место происшествия через четыре минуты после получения информации», — сообщили в telegram-канале «Полиция Курганской области».
До приезда ДПС жильцы горящего дома и соседи заливали огонь водой из ведер. Сотрудники отключили подачу электричества и газа, после чего начали помогать выносить вещи погорельцев из задымленного здания. Прибывшие сотрудники МЧС полностью потушили пожар, который возник из-за замыкания электропроводки.
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