В Перми нашли сбежавших из дома подростков

Детей не было дома почти неделю
В Перми найдены брат и сестра, которые ушли из дома еще в ночь на 13 августа. Несколько дней школьников искали полиция и волонтеры.
«Найдены! Живы! Спасибо всем за помощь! Просьба снять репосты», — сообщается на странице поискового отряда памяти Ирины Бухановой.
Как ранее рассказывало URA.RU подростки ушли из дома в ночь на 13 августа. Их бабушка позже призналась журналистам, что наказала их, запретив гулять. После этого они сбежали.
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