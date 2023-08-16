В Перми нашли сбежавших из дома подростков

17 августа 2023 в 15:03 Размер текста - 17 +

Детей не было дома почти неделю Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми найдены брат и сестра, которые ушли из дома еще в ночь на 13 августа. Несколько дней школьников искали полиция и волонтеры. «Найдены! Живы! Спасибо всем за помощь! Просьба снять репосты», — сообщается на странице поискового отряда памяти Ирины Бухановой. Как ранее рассказывало URA.RU подростки ушли из дома в ночь на 13 августа. Их бабушка позже призналась журналистам, что наказала их, запретив гулять. После этого они сбежали.

В Перми найдены брат и сестра, которые ушли из дома еще в ночь на 13 августа. Несколько дней школьников искали полиция и волонтеры. «Найдены! Живы! Спасибо всем за помощь! Просьба снять репосты», — сообщается на странице поискового отряда памяти Ирины Бухановой. Как ранее рассказывало URA.RU подростки ушли из дома в ночь на 13 августа. Их бабушка позже призналась журналистам, что наказала их, запретив гулять. После этого они сбежали.