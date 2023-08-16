16 августа 2023

В Перми нашли сбежавших из дома подростков

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Клипарт. Курган, телефон, школьник, сотовый телефон, ученик, мальчик
Детей не было дома почти неделю Фото:

В Перми найдены брат и сестра, которые ушли из дома еще в ночь на 13 августа. Несколько дней школьников искали полиция и волонтеры.

«Найдены! Живы! Спасибо всем за помощь! Просьба снять репосты», — сообщается на странице поискового отряда памяти Ирины Бухановой.

Как ранее рассказывало URA.RU подростки ушли из дома в ночь на 13 августа. Их бабушка позже призналась журналистам, что наказала их, запретив гулять. После этого они сбежали.

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В Перми найдены брат и сестра, которые ушли из дома еще в ночь на 13 августа. Несколько дней школьников искали полиция и волонтеры. «Найдены! Живы! Спасибо всем за помощь! Просьба снять репосты», — сообщается на странице поискового отряда памяти Ирины Бухановой. Как ранее рассказывало URA.RU подростки ушли из дома в ночь на 13 августа. Их бабушка позже призналась журналистам, что наказала их, запретив гулять. После этого они сбежали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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