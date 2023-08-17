17 августа 2023

В Нижнем Тагиле полицейские поймали сбытчиков героина

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, спайс, фскн, героин, наркотики, соли
В Нижнем Тагиле задержаны три человека по подозрению в сбыте наркотиков Фото:

В Нижнем Тагиле транспортные полицейские задержали сбытчиков наркотиков. При них нашли крупную партию героина.

Сотрудники транспортной полиции Нижнего Тагила заподозрили 38-летнего местного жителя в том, что он собирается сделать «закладку». При нем нашли 18 свертков с героином. Мужчина указал на своего 33-летнего сообщника и его супругу, и их тоже задержали. У них было 75 свертков с наркотиками. В квартире задержанных нашли 79 свертков. Общий вес найденных запрещенных веществ составил 84 грамма.

В отношении подозреваемых завели уголовные дела по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Им грозит до двадцати лет лишения свободы.

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В Нижнем Тагиле транспортные полицейские задержали сбытчиков наркотиков. При них нашли крупную партию героина. Сотрудники транспортной полиции Нижнего Тагила заподозрили 38-летнего местного жителя в том, что он собирается сделать «закладку». При нем нашли 18 свертков с героином. Мужчина указал на своего 33-летнего сообщника и его супругу, и их тоже задержали. У них было 75 свертков с наркотиками. В квартире задержанных нашли 79 свертков. Общий вес найденных запрещенных веществ составил 84 грамма. В отношении подозреваемых завели уголовные дела по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Им грозит до двадцати лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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