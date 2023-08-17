В Нижнем Тагиле полицейские поймали сбытчиков героина

В Нижнем Тагиле транспортные полицейские задержали сбытчиков наркотиков. При них нашли крупную партию героина.
Сотрудники транспортной полиции Нижнего Тагила заподозрили 38-летнего местного жителя в том, что он собирается сделать «закладку». При нем нашли 18 свертков с героином. Мужчина указал на своего 33-летнего сообщника и его супругу, и их тоже задержали. У них было 75 свертков с наркотиками. В квартире задержанных нашли 79 свертков. Общий вес найденных запрещенных веществ составил 84 грамма.
В отношении подозреваемых завели уголовные дела по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Им грозит до двадцати лет лишения свободы.
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