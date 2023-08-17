В Перми водителей трамваев заставляют бесплатно работать в выходные

В Перми водители трамваев и автобусов массово пожаловались на своего работодателя — МУП «Пермгорэлектротранс». Причиной стали постоянные переработки — водителей заставляли работать сверхурочно, а также в выходные дни. При этом денег не платили, рассказали в Государственной инспекции труда.
«Сотрудники привлекаются к работе не в соответствии с графиками сменности, допускаются случаи привлечения к работе в выходной день. Допускаются случаи нарушения требований ст. 113 ТК РФ (не издано соответствующее письменное распоряжение, отсутствует согласие работника), ст. 153 ТК РФ (без надлежащей оплаты)», — говорится в telegram-канале Государственной инспекции труда в Пермском крае.
Инспекция, рассмотрев жалобу водителей, выдала предприятию предостережение. В ответ там заверили, что разработали «алгоритм взаимодействия структурных подразделений в части организации привлечения водителей трамваев и автобусов к работе в выходные дни».
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