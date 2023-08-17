17 августа 2023

В Перми водителей трамваев заставляют бесплатно работать в выходные

© Служба новостей «URA.RU»
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Городской транспорт. Пермь, общественный транспорт, трамвай львенок
Водители трамваев устроили бунт из-за сверхурочных Фото:

В Перми водители трамваев и автобусов массово пожаловались на своего работодателя — МУП «Пермгорэлектротранс». Причиной стали постоянные переработки — водителей заставляли работать сверхурочно, а также в выходные дни. При этом денег не платили, рассказали в Государственной инспекции труда.

«Сотрудники привлекаются к работе не в соответствии с графиками сменности, допускаются случаи привлечения к работе в выходной день. Допускаются случаи нарушения требований ст. 113 ТК РФ (не издано соответствующее письменное распоряжение, отсутствует согласие работника), ст. 153 ТК РФ (без надлежащей оплаты)», — говорится в telegram-канале Государственной инспекции труда в Пермском крае.

Инспекция, рассмотрев жалобу водителей, выдала предприятию предостережение. В ответ там заверили, что разработали «алгоритм взаимодействия структурных подразделений в части организации привлечения водителей трамваев и автобусов к работе в выходные дни».

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В Перми водители трамваев и автобусов массово пожаловались на своего работодателя — МУП «Пермгорэлектротранс». Причиной стали постоянные переработки — водителей заставляли работать сверхурочно, а также в выходные дни. При этом денег не платили, рассказали в Государственной инспекции труда. «Сотрудники привлекаются к работе не в соответствии с графиками сменности, допускаются случаи привлечения к работе в выходной день. Допускаются случаи нарушения требований ст. 113 ТК РФ (не издано соответствующее письменное распоряжение, отсутствует согласие работника), ст. 153 ТК РФ (без надлежащей оплаты)», — говорится в telegram-канале Государственной инспекции труда в Пермском крае. Инспекция, рассмотрев жалобу водителей, выдала предприятию предостережение. В ответ там заверили, что разработали «алгоритм взаимодействия структурных подразделений в части организации привлечения водителей трамваев и автобусов к работе в выходные дни».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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