В Перми водителей трамваев заставляют бесплатно работать в выходные

18 августа 2023 в 16:41 Размер текста - 17 +

Водители трамваев устроили бунт из-за сверхурочных Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Перми водители трамваев и автобусов массово пожаловались на своего работодателя — МУП «Пермгорэлектротранс». Причиной стали постоянные переработки — водителей заставляли работать сверхурочно, а также в выходные дни. При этом денег не платили, рассказали в Государственной инспекции труда. «Сотрудники привлекаются к работе не в соответствии с графиками сменности, допускаются случаи привлечения к работе в выходной день. Допускаются случаи нарушения требований ст. 113 ТК РФ (не издано соответствующее письменное распоряжение, отсутствует согласие работника), ст. 153 ТК РФ (без надлежащей оплаты)», — говорится в telegram-канале Государственной инспекции труда в Пермском крае. Инспекция, рассмотрев жалобу водителей, выдала предприятию предостережение. В ответ там заверили, что разработали «алгоритм взаимодействия структурных подразделений в части организации привлечения водителей трамваев и автобусов к работе в выходные дни».

В Перми водители трамваев и автобусов массово пожаловались на своего работодателя — МУП «Пермгорэлектротранс». Причиной стали постоянные переработки — водителей заставляли работать сверхурочно, а также в выходные дни. При этом денег не платили, рассказали в Государственной инспекции труда. «Сотрудники привлекаются к работе не в соответствии с графиками сменности, допускаются случаи привлечения к работе в выходной день. Допускаются случаи нарушения требований ст. 113 ТК РФ (не издано соответствующее письменное распоряжение, отсутствует согласие работника), ст. 153 ТК РФ (без надлежащей оплаты)», — говорится в telegram-канале Государственной инспекции труда в Пермском крае. Инспекция, рассмотрев жалобу водителей, выдала предприятию предостережение. В ответ там заверили, что разработали «алгоритм взаимодействия структурных подразделений в части организации привлечения водителей трамваев и автобусов к работе в выходные дни».