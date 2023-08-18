18 августа 2023
17 августа 2023

Губернатор Артюхов: птицеферм и сельского хозяйства в ЯНАО не будет

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернаторские пресс-подходы на совещании перед Госсоветом. Москва, артюхов дмитрий
Артюхов: традиционные отрасли в ЯНАО — это рыба и оленеводство Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сказал, что на территории округа не будут развивать сельское хозяйство и открывать птицефермы. Такое заявление глава региона сделал на встрече с жителями Нового Уренгоя.

«Птицеферм в ЯНАО не будет. У нас есть традиционные отрасли, которые мы развиваем: рыба, оленеводство», — сказал Артюхов, отвечая на вопрос местной жительницы о том, появится ли в округе собственные птицефермы и сельское хозяйство. Эфир встречи с жителями транслировался на странице Артюхова в социальной сети «ВКонтакте».

Глава ЯНАО поделился, что для поддержания традиционного животноводства в округе тратятся большие деньги. «Если вы узнаете какая истинная стоимость килограмма мяса оленя, вы испугаетесь. Там очень много субсидий, для того, чтобы наш оленевод имел достойный заработок», — сказал губернатор. Он отметил, что главными задачами региона является добыча газа и обеспечение достойного уровня жизни населения. «А курицу купим где-нибудь далеко» — добавил Артюхов.

Ранее на встрече с жителями Нового Уренгоя губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что власти региона планируют увеличить размер материнского капитала. Также глава округа призвал местных бизнесменов принимать непосредственное участие в благоустройстве региона.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сказал, что на территории округа не будут развивать сельское хозяйство и открывать птицефермы. Такое заявление глава региона сделал на встрече с жителями Нового Уренгоя. «Птицеферм в ЯНАО не будет. У нас есть традиционные отрасли, которые мы развиваем: рыба, оленеводство», — сказал Артюхов, отвечая на вопрос местной жительницы о том, появится ли в округе собственные птицефермы и сельское хозяйство. Эфир встречи с жителями транслировался на странице Артюхова в социальной сети «ВКонтакте». Глава ЯНАО поделился, что для поддержания традиционного животноводства в округе тратятся большие деньги. «Если вы узнаете какая истинная стоимость килограмма мяса оленя, вы испугаетесь. Там очень много субсидий, для того, чтобы наш оленевод имел достойный заработок», — сказал губернатор. Он отметил, что главными задачами региона является добыча газа и обеспечение достойного уровня жизни населения. «А курицу купим где-нибудь далеко» — добавил Артюхов. Ранее на встрече с жителями Нового Уренгоя губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что власти региона планируют увеличить размер материнского капитала. Также глава округа призвал местных бизнесменов принимать непосредственное участие в благоустройстве региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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