Kyiv Post: ВСУ пытаются атаковать «Москва-сити», как символа процветания РФ

Киевский чиновник сообщил, что «Москва-сити» является символом модернизации России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Атаки беспилотников на Москву

Украина специально предпринимает попытки атаковать беспилотниками московский международный деловой центр «Москва-сити», так как он является символом процветания, который президент России Владимир Путин создал в стране. Об этом сообщил киевский чиновник.

«Есть смысл нацеливаться на Москва-Сити, „символ модернизации, символ новых технологий, символ процветания, который долгое время создавался Путиным“», — заявил чиновник. Его слова приводит издание Kyiv Post.

Ранее в Минобороны РФ сообщалось, что ВСУ неоднократно предпринимали попытку атаковать объекты в Москве. 18 августа в районе «Москва-Сити» недалеко от башни «Федерация» был слышен взрыв. Звуки взрывов были замечены также в Подмосковье — в Красногорске и Одинцово. Источник телеканала 360 отметил, что из башен «Москва-Сити» эвакуировали людей.