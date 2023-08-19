В Киеве раскрыли, зачем бьют беспилотниками по «Москва-сити»

Kyiv Post: ВСУ пытаются атаковать «Москва-сити», как символа процветания РФ
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Киевский чиновник сообщил, что «Москва-сити» является символом модернизации России Фото:
новость из сюжета
Атаки беспилотников на Москву

Украина специально предпринимает попытки атаковать беспилотниками московский международный деловой центр «Москва-сити», так как он является символом процветания, который президент России Владимир Путин создал в стране. Об этом сообщил киевский чиновник.

«Есть смысл нацеливаться на Москва-Сити, „символ модернизации, символ новых технологий, символ процветания, который долгое время создавался Путиным“», — заявил чиновник. Его слова приводит издание Kyiv Post.

Ранее в Минобороны РФ сообщалось, что ВСУ неоднократно предпринимали попытку атаковать объекты в Москве. 18 августа в районе «Москва-Сити» недалеко от башни «Федерация» был слышен взрыв. Звуки взрывов были замечены также в Подмосковье — в Красногорске и Одинцово. Источник телеканала 360 отметил, что из башен «Москва-Сити» эвакуировали людей.

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Украина специально предпринимает попытки атаковать беспилотниками московский международный деловой центр «Москва-сити», так как он является символом процветания, который президент России Владимир Путин создал в стране. Об этом сообщил киевский чиновник. «Есть смысл нацеливаться на Москва-Сити, „символ модернизации, символ новых технологий, символ процветания, который долгое время создавался Путиным“», — заявил чиновник. Его слова приводит издание Kyiv Post. Ранее в Минобороны РФ сообщалось, что ВСУ неоднократно предпринимали попытку атаковать объекты в Москве. 18 августа в районе «Москва-Сити» недалеко от башни «Федерация» был слышен взрыв. Звуки взрывов были замечены также в Подмосковье — в Красногорске и Одинцово. Источник телеканала 360 отметил, что из башен «Москва-Сити» эвакуировали людей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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