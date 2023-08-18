Объекты, похожие на беспилотники, движутся в сторону Москвы

Над Серпуховым замечены объекты, похожие на БПЛА, пишет «Осторожно, новости»
В небе над Серпуховым в Московской области обнаружены летающие объекты, имеющие схожие характеристики с беспилотниками. Траектория полета говорит о том, что они двигаются в направлении Москвы.
«Неизвестные летательные объекты движутся в направлении Москвы», — сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». Там добавили, что объекты внешне похожи на беспилотники.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
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