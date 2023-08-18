В «Москва-Сити» объявлена эвакуация

В башнях «Москва-Сити» началась эвакуация. Об этом сообщили в соцсетях.
«В „Москва-Сити“ эвакуация», — написал telegram-канал «Осторожно, Москва». Там добавили, что возле IQ-квартала и ТЦ Афимолл Сити находятся несколько машин МЧС, а людей просят покинуть здания по громкой связи.
URA.RU направило запрос ГУ МЧС России по г. Москве. Ответ ожидается.
обновлено: по данным telegram-канала Baza, эвакуация началась из-за того, что неизвестные уведомили администрацию «Москва-Сити» об ударе беспилотника. Из башни А вывели две тысячи человек.
Ночью была совершена террористическая атака ВСУ в «Москва-Сити». Информацию об этом подтвердили в Минобороны РФ, передает RT. URA.RU приводило краткую сводку того, что известно о произошедшем. Днем 18 августа telegram-канал «Осторожно, новости» сообщал, что в сторону Москву движутся объекты, похожие на беспилотники.
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