Бастрыкин заинтересовался историей челябинца, которого избили и переехали машиной

Бастрыкин требует возбудить уголовное дело по факту нападения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту жестокого избиения жителя Челябинска. На мужчину напали со спины и переехали машиной. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Глава СКР дал указание возбудить уголовное дело по факту избиения мужчины в Челябинске. В федеральном телеэфире сообщалось, что неизвестный в маске напал на мужчину со спины, нанес ему множественные телесные повреждения, после чего переехал его лежащего на асфальте», — уточнили в пресс-службе СКР.

Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами. В Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) по Челябинской области проводится процессуальная проверка. Александр Бастрыкин получил руководителю регионального ведомства Петру Решетникову возбудить уголовное дело и представить доклад по результатам его расследования.

На мужчину напали в Челябинске на улице Монакова 6А вблизи дома, где он живет. Отец пострадавшего предполагает, что причиной нападения стал конфликт на фоне ревности. У мужчины установлены перелом челюсти и бедра, а также сотрясение мозга. Подозреваемых в нападении задержали в тот же день.