18 августа 2023

Бастрыкин заинтересовался историей челябинца, которого избили и переехали машиной

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Бастрыкин требует возбудить уголовное дело по факту нападения Фото:

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту жестокого избиения жителя Челябинска. На мужчину напали со спины и переехали машиной. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Глава СКР дал указание возбудить уголовное дело по факту избиения мужчины в Челябинске. В федеральном телеэфире сообщалось, что неизвестный в маске напал на мужчину со спины, нанес ему множественные телесные повреждения, после чего переехал его лежащего на асфальте», — уточнили в пресс-службе СКР.

Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами. В Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) по Челябинской области проводится процессуальная проверка. Александр Бастрыкин получил руководителю регионального ведомства Петру Решетникову возбудить уголовное дело и представить доклад по результатам его расследования.

На мужчину напали в Челябинске на улице Монакова 6А вблизи дома, где он живет. Отец пострадавшего предполагает, что причиной нападения стал конфликт на фоне ревности. У мужчины установлены перелом челюсти и бедра, а также сотрясение мозга. Подозреваемых в нападении задержали в тот же день.

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Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту жестокого избиения жителя Челябинска. На мужчину напали со спины и переехали машиной. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Глава СКР дал указание возбудить уголовное дело по факту избиения мужчины в Челябинске. В федеральном телеэфире сообщалось, что неизвестный в маске напал на мужчину со спины, нанес ему множественные телесные повреждения, после чего переехал его лежащего на асфальте», — уточнили в пресс-службе СКР. Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами. В Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) по Челябинской области проводится процессуальная проверка. Александр Бастрыкин получил руководителю регионального ведомства Петру Решетникову возбудить уголовное дело и представить доклад по результатам его расследования. На мужчину напали в Челябинске на улице Монакова 6А вблизи дома, где он живет. Отец пострадавшего предполагает, что причиной нападения стал конфликт на фоне ревности. У мужчины установлены перелом челюсти и бедра, а также сотрясение мозга. Подозреваемых в нападении задержали в тот же день.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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