Курганский губернатор показал, что хотел бы видеть по телевизору вместо «Давай поженимся»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков разместил в своих соцсетях видеоклип группы «Яхонт». Глава области посетовал, что такое не покажут на центральных каналах из-за возвращения передачи «Давай поженимся». Об этом он сообщил на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».
«Андрей Иголкин (композитор и музыкант группы „Яхонт“) прислал свою новую песню. Уже по традиции вряд ли она прозвучит на центральных каналах, где возвращают „Давай поженимся“ и испуганных израильских патриотов», — рассказал Шумков. К посту политик добавил видеоклип.
Ранее в правительстве области также размещали видеоролик музыкального коллектива. Музыканты группы «Яхонт» работают над альбомом, посвященным СВО.
Прежде URA.RU сообщало, что в Кургане выступила любимая группа Шумкова. Коллектив удивил курганцев исполнением песни про «ядерный щит».
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