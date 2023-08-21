Курганский губернатор показал, что хотел бы видеть по телевизору вместо «Давай поженимся»

Курганский губернатор показал клип, который хочет видеть по телевизору вместо «Давай поженимся»
© Служба новостей «URA.RU»
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Группа Яхонт. Курган, яхонт, группа яхонт
Губернатор Шумков рассказал о клипе группы «Яхонт» Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков разместил в своих соцсетях видеоклип группы «Яхонт». Глава области посетовал, что такое не покажут на центральных каналах из-за возвращения передачи «Давай поженимся». Об этом он сообщил на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Андрей Иголкин (композитор и музыкант группы „Яхонт“) прислал свою новую песню. Уже по традиции вряд ли она прозвучит на центральных каналах, где возвращают „Давай поженимся“ и испуганных израильских патриотов», — рассказал Шумков. К посту политик добавил видеоклип.

Ранее в правительстве области также размещали видеоролик музыкального коллектива. Музыканты группы «Яхонт» работают над альбомом, посвященным СВО.

Прежде URA.RU сообщало, что в Кургане выступила любимая группа Шумкова. Коллектив удивил курганцев исполнением песни про «ядерный щит».

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков разместил в своих соцсетях видеоклип группы «Яхонт». Глава области посетовал, что такое не покажут на центральных каналах из-за возвращения передачи «Давай поженимся». Об этом он сообщил на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте». «Андрей Иголкин (композитор и музыкант группы „Яхонт“) прислал свою новую песню. Уже по традиции вряд ли она прозвучит на центральных каналах, где возвращают „Давай поженимся“ и испуганных израильских патриотов», — рассказал Шумков. К посту политик добавил видеоклип. Ранее в правительстве области также размещали видеоролик музыкального коллектива. Музыканты группы «Яхонт» работают над альбомом, посвященным СВО. Прежде URA.RU сообщало, что в Кургане выступила любимая группа Шумкова. Коллектив удивил курганцев исполнением песни про «ядерный щит».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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