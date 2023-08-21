Курганский губернатор показал, что хотел бы видеть по телевизору вместо «Давай поженимся»

Курганский губернатор показал клип, который хочет видеть по телевизору вместо «Давай поженимся»

21 августа 2023 в 20:59 Размер текста - 17 +

Губернатор Шумков рассказал о клипе группы «Яхонт» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков разместил в своих соцсетях видеоклип группы «Яхонт». Глава области посетовал, что такое не покажут на центральных каналах из-за возвращения передачи «Давай поженимся». Об этом он сообщил на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте». «Андрей Иголкин (композитор и музыкант группы „Яхонт“) прислал свою новую песню. Уже по традиции вряд ли она прозвучит на центральных каналах, где возвращают „Давай поженимся“ и испуганных израильских патриотов», — рассказал Шумков. К посту политик добавил видеоклип. Ранее в правительстве области также размещали видеоролик музыкального коллектива. Музыканты группы «Яхонт» работают над альбомом, посвященным СВО. Прежде URA.RU сообщало, что в Кургане выступила любимая группа Шумкова. Коллектив удивил курганцев исполнением песни про «ядерный щит».

Губернатор Курганской области Вадим Шумков разместил в своих соцсетях видеоклип группы «Яхонт». Глава области посетовал, что такое не покажут на центральных каналах из-за возвращения передачи «Давай поженимся». Об этом он сообщил на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте». «Андрей Иголкин (композитор и музыкант группы „Яхонт“) прислал свою новую песню. Уже по традиции вряд ли она прозвучит на центральных каналах, где возвращают „Давай поженимся“ и испуганных израильских патриотов», — рассказал Шумков. К посту политик добавил видеоклип. Ранее в правительстве области также размещали видеоролик музыкального коллектива. Музыканты группы «Яхонт» работают над альбомом, посвященным СВО. Прежде URA.RU сообщало, что в Кургане выступила любимая группа Шумкова. Коллектив удивил курганцев исполнением песни про «ядерный щит».