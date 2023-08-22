В ЯНАО пройдет вторая волна обхода избирателей перед выборами тюменского губернатора

23 августа 2023 в 11:34 Размер текста - 17 +

Выборы губернатора пройдут 10 сентября Фото: Денис Моргунов © URA.RU Второй обход избирателей перед выборами губернатора Тюменской области пройдет в Салехарде с 26 августа по 6 сентября. Как сообщается на сайте избиркома ЯНАО, в первую волну члены комиссий обошли шесть тысяч квартир, но опрошено было только четыре тысячи горожан. «Вторая волна поквартирного обхода избирателей пройдет в столице округа с 26 августа по 6 сентября. Жителей проинформируют о возможности проверить себя в списках избирателей, а также им передадут приглашения на выборы, где будет указан точный адрес их избирательного участка», — говорится в сообщении. Первая волна обхода прошла с 10 по 21 августа. Члены УИК информировали салехардцев, используя приложение «Мобильная УИК».

Второй обход избирателей перед выборами губернатора Тюменской области пройдет в Салехарде с 26 августа по 6 сентября. Как сообщается на сайте избиркома ЯНАО, в первую волну члены комиссий обошли шесть тысяч квартир, но опрошено было только четыре тысячи горожан. «Вторая волна поквартирного обхода избирателей пройдет в столице округа с 26 августа по 6 сентября. Жителей проинформируют о возможности проверить себя в списках избирателей, а также им передадут приглашения на выборы, где будет указан точный адрес их избирательного участка», — говорится в сообщении. Первая волна обхода прошла с 10 по 21 августа. Члены УИК информировали салехардцев, используя приложение «Мобильная УИК».