22 августа 2023
21 августа 2023

В ЯНАО пройдет вторая волна обхода избирателей перед выборами тюменского губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы-2021. Тюмень, выборы, голосование, выборы 2021
Выборы губернатора пройдут 10 сентября Фото:

Второй обход избирателей перед выборами губернатора Тюменской области пройдет в Салехарде с 26 августа по 6 сентября. Как сообщается на сайте избиркома ЯНАО, в первую волну члены комиссий обошли шесть тысяч квартир, но опрошено было только четыре тысячи горожан.

«Вторая волна поквартирного обхода избирателей пройдет в столице округа с 26 августа по 6 сентября. Жителей проинформируют о возможности проверить себя в списках избирателей, а также им передадут приглашения на выборы, где будет указан точный адрес их избирательного участка», — говорится в сообщении.

Первая волна обхода прошла с 10 по 21 августа. Члены УИК информировали салехардцев, используя приложение «Мобильная УИК».

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Второй обход избирателей перед выборами губернатора Тюменской области пройдет в Салехарде с 26 августа по 6 сентября. Как сообщается на сайте избиркома ЯНАО, в первую волну члены комиссий обошли шесть тысяч квартир, но опрошено было только четыре тысячи горожан. «Вторая волна поквартирного обхода избирателей пройдет в столице округа с 26 августа по 6 сентября. Жителей проинформируют о возможности проверить себя в списках избирателей, а также им передадут приглашения на выборы, где будет указан точный адрес их избирательного участка», — говорится в сообщении. Первая волна обхода прошла с 10 по 21 августа. Члены УИК информировали салехардцев, используя приложение «Мобильная УИК».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...