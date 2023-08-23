Тюменские вузы приняли на бюджет более 100 детей участников СВО

В Тюмени большая часть детей участников СВО выбрали для обучения ТюмГУ Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В четыре крупных высших учебных заведения Тюмени по специальной квоте поступило 107 детей участников спецоперации. Они будут обучаться бесплатно. Об этом сообщили представители вузов в беседе с журналистами.

«В четыре тюменских университета по квоте поступило 107 детей участников специальной военной операции на Украине», — пишет РБК Тюмень со ссылкой на данные образовательных учреждений. Среди вузов — Тюменский государственный институт культуры (ТГИК), Тюменский государственный медицинский университет (ТГМУ), Тюменский индустриальный университет (ТИУ) и Тюменский государственный университет (ТюмГУ). Квота должна составлять не менее 10 процентов от общего количества бюджетных мест.

Ранее сообщалось, что в Высшей школе экономики (ВШЭ) 188 детей участников спецоперации были зачислены на бюджетную форму обучения. Также с платной формы на бесплатную переведены 43 студента старших курсов из семей участников СВО.