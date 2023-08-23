23 августа 2023

Тюменские вузы приняли на бюджет более 100 детей участников СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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ТюмГУ. Клипарт. Тюмень, тюмгу, тюменский государственный университет
В Тюмени большая часть детей участников СВО выбрали для обучения ТюмГУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В четыре крупных высших учебных заведения Тюмени по специальной квоте поступило 107 детей участников спецоперации. Они будут обучаться бесплатно. Об этом сообщили представители вузов в беседе с журналистами.

«В четыре тюменских университета по квоте поступило 107 детей участников специальной военной операции на Украине», — пишет РБК Тюмень со ссылкой на данные образовательных учреждений. Среди вузов — Тюменский государственный институт культуры (ТГИК), Тюменский государственный медицинский университет (ТГМУ), Тюменский индустриальный университет (ТИУ) и Тюменский государственный университет (ТюмГУ). Квота должна составлять не менее 10 процентов от общего количества бюджетных мест.

Ранее сообщалось, что в Высшей школе экономики (ВШЭ) 188 детей участников спецоперации были зачислены на бюджетную форму обучения. Также с платной формы на бесплатную переведены 43 студента старших курсов из семей участников СВО.

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В четыре крупных высших учебных заведения Тюмени по специальной квоте поступило 107 детей участников спецоперации. Они будут обучаться бесплатно. Об этом сообщили представители вузов в беседе с журналистами. «В четыре тюменских университета по квоте поступило 107 детей участников специальной военной операции на Украине», — пишет РБК Тюмень со ссылкой на данные образовательных учреждений. Среди вузов — Тюменский государственный институт культуры (ТГИК), Тюменский государственный медицинский университет (ТГМУ), Тюменский индустриальный университет (ТИУ) и Тюменский государственный университет (ТюмГУ). Квота должна составлять не менее 10 процентов от общего количества бюджетных мест. Ранее сообщалось, что в Высшей школе экономики (ВШЭ) 188 детей участников спецоперации были зачислены на бюджетную форму обучения. Также с платной формы на бесплатную переведены 43 студента старших курсов из семей участников СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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