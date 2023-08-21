Больше 200 детей участников СВО зачислили на бюджет в ВШЭ

21 августа 2023 в 17:55 Размер текста - 17 +

159 студентов зачислены в ВШЭ по отдельной квоте, заявил Никита Анисимов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Высшей школе экономики (ВШЭ) 188 детей, являющихся участниками спецоперации на Украине, были зачислены в университет на бюджетную форму обучения. Также с платной формы на бесплатную переведены 43 студента старших курсов из семей участников СВО. Об этом рассказал ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов. «231 студент зачислен на бюджетную форму обучения в ВШЭ. Все они являются детьми участников СВО», — передает слова Анисимова MK.RU . Он добавил, что из этого общего числа 159 абитуриентов были зачислены на программы ВШЭ по отдельной квоте. Дополнительно, 29 человек из этой группы, которые не прошли по квоте, но поступили на платное отделение, будут обучаться за счет вуза. Ранее сообщалось, что после окончания спецоперации, бойцы СВО и их дети смогут поступать в высшие учебные заведения на бюджетную основу. Если у абитуриентов будут пробелы в знаниях, учебный процесс будет адаптирован под них.

В Высшей школе экономики (ВШЭ) 188 детей, являющихся участниками спецоперации на Украине, были зачислены в университет на бюджетную форму обучения. Также с платной формы на бесплатную переведены 43 студента старших курсов из семей участников СВО. Об этом рассказал ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов. «231 студент зачислен на бюджетную форму обучения в ВШЭ. Все они являются детьми участников СВО», — передает слова Анисимова MK.RU. Он добавил, что из этого общего числа 159 абитуриентов были зачислены на программы ВШЭ по отдельной квоте. Дополнительно, 29 человек из этой группы, которые не прошли по квоте, но поступили на платное отделение, будут обучаться за счет вуза. Ранее сообщалось, что после окончания спецоперации, бойцы СВО и их дети смогут поступать в высшие учебные заведения на бюджетную основу. Если у абитуриентов будут пробелы в знаниях, учебный процесс будет адаптирован под них.