Курганский производитель молока объяснил, почему уменьшил объем упаковки

«Молоко Зауралья»: вместе с объемом упаковки снизилась стоимость продукции

Вместе с объемом упаковки у «Молоко Зауралья» снизилась стоимость продукта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский производитель ООО «Молоко Зауралья» объяснил уменьшение объема упаковки «жесткими экономическими и политическими условиями». По словам компании, вместе с литражом снизилась и цена за продукт.

«В последнее время появились отзывы об изменении литража упаковки. Мы честко указываем количество продукта и не заинтересованы в обмане потребителей, но вынуждены работать в жестких внешних экономических и политических условиях. Литраж упаковки уменьшился, но вместе с ним снизилась и цена за продукт», — пишет компания в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

По словам производителя, из-за санкций появилась необходимость в адаптации к новым условиям. Ранее 950 миллилитров молока стоили от 70 рублей и выше, теперь же стоимость составляет от 65 рублей за 870 миллилитров. «На данный момент мы работаем с поставщиком качественной упаковки с адекватной ценовой политикой», — добавили в ООО «Молоко Зауралья».