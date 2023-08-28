Тюменские таксисты стали грубить пассажирам и отказываться от поездок

С 1 сентября 2023 года для работы в такси потребуется разрешение Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменские водители такси «Яндекс. Go» стали чаще грубить пассажирам и отказываться от поездок по тарифу «Вместе». Об этом URA.RU рассказали клиенты агрегатора, обратившиеся в редакцию.

«Я привыкла ездить по тарифу «Вместе», потому что он значительно дешевле «Эконома». Но, в последнее время перестала им пользоваться, потому что многие водители стали откровенно грубить и высмеивать пассажиров, которые пользуются этим тарифным планом. Один раз водитель прямо во время поездки посоветовал мне пользоваться общественным транспортом или ходить пешком, раз не хватает денег на «нормальный тариф», — сообщила URA.RU одна из жительниц Тюмени.

Другой тюменец пожаловался на то, что многие водители отказываются обслуживать пассажиров, если таксистов не устраивает стоимость поездок. «Водители просто не приезжают. Пишут в чате, мол, с тарифом „Вместе“ нужно идти на остановку общественного транспорта, а „нормальные“ таксисты такие заявки не берут. При этом требуют, чтобы я сам отказался от поездки, чтобы у них не портился рейтинг», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности.

Владелец одного из тюменских таксопарков сообщил агентству, что многие водители «Яндекс. Go» стали халатно относиться к работе, потому что не боятся ее потерять. «1 сентября вступит в силу новый федеральный закон о перевозках. Из-за высоких требований многие водители останутся без работы. То есть фактически они уже уволены и дорабатывают последние дни. Поэтому и стали так относиться к пассажирам», — отметил собеседник URA.RU.

В пресс-службу компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.