28 августа 2023

Роспотребнадзор устроил рейд в ХМАО из-за опасного молока

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудник Роспотребнадзора в магазине "Красное и белое". Екатеринбург, проверка качества, роспотребнадзор
Инспекторы Роспотребнадзора устроили проверку магазинов Ханты-Мансийска Фото:

Инспекторы Роспотребнадзора устроили проверку магазинов Ханты-Мансийска. Ведомство получило информацию о продаже молока, которое грозит здоровью покупателей.

«Инспекторы отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора проводят внеплановую проверку в городе Ханты-Мансийске. Поводом к ее проведению стала информация о реализации в одном из магазинов города молока и молочной продукции с нарушением ряда обязательных требований, что может привести к реальной угрозе здоровью покупателей», — говорится в telegram-канале ведомства.

Ранее URA.RU рассказывало, как избежать заражения описторхозом и дифиллоботриозом при употреблении в пищу местной рыбы. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, ей нужна термическая обработка и специальные условия замораживания, копчения и соления.

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Инспекторы Роспотребнадзора устроили проверку магазинов Ханты-Мансийска. Ведомство получило информацию о продаже молока, которое грозит здоровью покупателей. «Инспекторы отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора проводят внеплановую проверку в городе Ханты-Мансийске. Поводом к ее проведению стала информация о реализации в одном из магазинов города молока и молочной продукции с нарушением ряда обязательных требований, что может привести к реальной угрозе здоровью покупателей», — говорится в telegram-канале ведомства. Ранее URA.RU рассказывало, как избежать заражения описторхозом и дифиллоботриозом при употреблении в пищу местной рыбы. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, ей нужна термическая обработка и специальные условия замораживания, копчения и соления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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