Роспотребнадзор устроил рейд в ХМАО из-за опасного молока

29 августа 2023 в 10:54 Размер текста - 17 +

Инспекторы Роспотребнадзора устроили проверку магазинов Ханты-Мансийска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Инспекторы Роспотребнадзора устроили проверку магазинов Ханты-Мансийска. Ведомство получило информацию о продаже молока, которое грозит здоровью покупателей. «Инспекторы отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора проводят внеплановую проверку в городе Ханты-Мансийске. Поводом к ее проведению стала информация о реализации в одном из магазинов города молока и молочной продукции с нарушением ряда обязательных требований, что может привести к реальной угрозе здоровью покупателей», — говорится в telegram-канале ведомства. Ранее URA.RU рассказывало, как избежать заражения описторхозом и дифиллоботриозом при употреблении в пищу местной рыбы. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, ей нужна термическая обработка и специальные условия замораживания, копчения и соления.

Инспекторы Роспотребнадзора устроили проверку магазинов Ханты-Мансийска. Ведомство получило информацию о продаже молока, которое грозит здоровью покупателей. «Инспекторы отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора проводят внеплановую проверку в городе Ханты-Мансийске. Поводом к ее проведению стала информация о реализации в одном из магазинов города молока и молочной продукции с нарушением ряда обязательных требований, что может привести к реальной угрозе здоровью покупателей», — говорится в telegram-канале ведомства. Ранее URA.RU рассказывало, как избежать заражения описторхозом и дифиллоботриозом при употреблении в пищу местной рыбы. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, ей нужна термическая обработка и специальные условия замораживания, копчения и соления.