Гитары, джинн и дождь из денег: чем заняться в Нижневартовске на выходных

На выходных жителей Нижневартовска (ХМАО) зовут на громкий концерт с каверами на Linkin Park, либо — в театр, где на сцене посыпятся деньги из ниоткуда. Следом в драмтеатре покажут восточную сказку про Аладдина, джинна и желания, которые, как известно, имеют последствия. Самые интересные события грядущего уикенда — в афише URA.RU.
11 октября
Концерт группы «БРЛ» (18+)
Современный рок с примесью ностальгии. Группа «БРЛ» презентует свой второй альбом, а вместе с ним — горячие каверы на Linkin Park, Limp Bizkit и Jane Air. Подходит для тех, кто соскучился по живым гитарам и атмосфере настоящего андеграунда. Стоимость билетов: 400 рублей. Концерт начнется в баре «Убежище» в 20:00.
Спектакль «Деньги как из ведра» (18+)
Что если деньги действительно могут сыпаться с неба? Французская комедия Себастьяна Тьери превращается в философскую притчу о том, что за любое желание приходится платить. Легкий абсурд, тонкий юмор и неожиданные выводы о хрупкости морали в мире, где ничто не появляется «просто так». Смех с послевкусием — для зрителей, которые любят театр с подтекстом.
Спектакль начнется в Нижневартовском драмтеатре в 18:00. Стоимость билетов: 900–1 100 рублей. Оплата доступна по Пушкинской карте.
12 октября
Спектакль «Волшебная лампа Аладдина» (6+)
Погружение в восточную сказку начинается с «Детского утра» в драмтеатре: в 10:30 зрителей встречает музыкальная гостиная, затем вас познакомят с тайнами театра. А в 11:05 начнется само представление.
Спектакль расскажет о приключениях мальчишки и джинна, который способен исполнить любое желание. Добрая история с мудростью и волшебством — для всей семьи. Отличный вариант субботнего утра с ребенком. Стоимость билетов: 400–500 рублей. Оплата доступна по Пушкинской карте.
