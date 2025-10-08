«Слезы избирателей»: единоросс из ХМАО поразил презентацией к конкурсу «Народный депутат». Скрин

Глава фракции ЕР Нижневартовска Джек создал креативную презентацию
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Джек на заседании думы Нижневартовска (архивное фото)
Владимир Джек на заседании думы Нижневартовска (архивное фото) Фото:

Глава фракции ЕР в думе Нижневартовска (ХМАО) Владимир Джек создал уникальную презентацию. Его программа к конкурсу «Народный депутат» поразила вартовчан нетривиальным дизайном — каплями воды была залита цитата секретаря Генсовета «Единой России» Владимира Якушева.

Презентация доступна на сайте конкурса «Народный депутат». Но оценить ее могут только югорчане, зарегистрированные в Нижневартовске. URA.RU публикует скриншоты программы единоросса.

Кроме того, Джек «изобрел» новый знак препинания «двойное многоточие», а также представил читателям неизвестное ранее произведение Максима Горького «Старуха Изаергиль». Остальные единороссы ограничили свою креативность традиционной бело-синей гаммой и стандартной инфографикой.

Дозвониться до депутата и выяснить подробности и авторство презентации на момент публикации новости не удалось. Он не ответил на звонки журналиста агентства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава фракции ЕР в думе Нижневартовска (ХМАО) Владимир Джек создал уникальную презентацию. Его программа к конкурсу «Народный депутат» поразила вартовчан нетривиальным дизайном — каплями воды была залита цитата секретаря Генсовета «Единой России» Владимира Якушева. Презентация доступна на сайте конкурса «Народный депутат». Но оценить ее могут только югорчане, зарегистрированные в Нижневартовске. URA.RU публикует скриншоты программы единоросса. Кроме того, Джек «изобрел» новый знак препинания «двойное многоточие», а также представил читателям неизвестное ранее произведение Максима Горького «Старуха Изаергиль». Остальные единороссы ограничили свою креативность традиционной бело-синей гаммой и стандартной инфографикой. Дозвониться до депутата и выяснить подробности и авторство презентации на момент публикации новости не удалось. Он не ответил на звонки журналиста агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...