Глава фракции ЕР в думе Нижневартовска (ХМАО) Владимир Джек создал уникальную презентацию. Его программа к конкурсу «Народный депутат» поразила вартовчан нетривиальным дизайном — каплями воды была залита цитата секретаря Генсовета «Единой России» Владимира Якушева.
Презентация доступна на сайте конкурса «Народный депутат». Но оценить ее могут только югорчане, зарегистрированные в Нижневартовске. URA.RU публикует скриншоты программы единоросса.
Кроме того, Джек «изобрел» новый знак препинания «двойное многоточие», а также представил читателям неизвестное ранее произведение Максима Горького «Старуха Изаергиль». Остальные единороссы ограничили свою креативность традиционной бело-синей гаммой и стандартной инфографикой.
Дозвониться до депутата и выяснить подробности и авторство презентации на момент публикации новости не удалось. Он не ответил на звонки журналиста агентства.
