Суд отправил под домашний арест замдиректора муниципального учреждения «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству Нижневартовска» Сергея Кельма. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
«Обвиняемому [избрана] мера пресечения в виде домашнего ареста. На срок до 1 декабря 2025 года», — сообщили агентству в пресс-службе судов.
Ранее URA.RU писало, что коммунальщик из Нижневартовска обвиняется в получении взятки в 800 тысяч рублей. Он получал деньги от бизнесменов за пособничество при заключении государственных контрактов.
