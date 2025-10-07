07 октября 2025

Суд ХМАО отправил под домашний арест коммунальщика, обвиняемого во взятках

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд отправил под домашний арест до 1 декабря коммунальщика из Нижневартовска
Суд отправил под домашний арест до 1 декабря коммунальщика из Нижневартовска Фото:

Суд отправил под домашний арест замдиректора муниципального учреждения «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству Нижневартовска» Сергея Кельма. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

«Обвиняемому [избрана] мера пресечения в виде домашнего ареста. На срок до 1 декабря 2025 года», — сообщили агентству в пресс-службе судов.

Ранее URA.RU писало, что коммунальщик из Нижневартовска обвиняется в получении взятки в 800 тысяч рублей. Он получал деньги от бизнесменов за пособничество при заключении государственных контрактов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Суд отправил под домашний арест замдиректора муниципального учреждения «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству Нижневартовска» Сергея Кельма. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. «Обвиняемому [избрана] мера пресечения в виде домашнего ареста. На срок до 1 декабря 2025 года», — сообщили агентству в пресс-службе судов. Ранее URA.RU писало, что коммунальщик из Нижневартовска обвиняется в получении взятки в 800 тысяч рублей. Он получал деньги от бизнесменов за пособничество при заключении государственных контрактов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...