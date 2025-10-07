07 октября 2025

Рэпер Macan отменил концерт в Сургуте из-за призыва в армию

Рэпер Macan отменил концерт в Сургуте из-за призыва в армию
Рэпер Macan отменил концерт в Сургуте из-за призыва в армию

Популярный исполнитель Macan (Андрей Косолапов) отменил концерт в Сургуте (ХМАО), который должен был пройти в Ледовом дворце. На сайте артиста прекращена продажа билетов.

«Продажи временно остановлены организатором», — указано в сообщении. Изначально концерт был запланирован на 9 мая, а затем перенесен на 10 мая 2026 года. Однако теперь и это выступление отменено.

Ранее URA.RU писало, что проигнорировавший шесть повесток Macan уходит служить в армию. Исполнитель добровольно явился в военкомат.

