Рэпер Macan отменил концерт в Сургуте из-за призыва в армию
Популярный исполнитель Macan (Андрей Косолапов) отменил концерт в Сургуте (ХМАО), который должен был пройти в Ледовом дворце. На сайте артиста прекращена продажа билетов.
«Продажи временно остановлены организатором», — указано в сообщении. Изначально концерт был запланирован на 9 мая, а затем перенесен на 10 мая 2026 года. Однако теперь и это выступление отменено.
Ранее URA.RU писало, что проигнорировавший шесть повесток Macan уходит служить в армию. Исполнитель добровольно явился в военкомат.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!