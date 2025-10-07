В ХМАО пассажир добился в суде компенсации от авиакомпании за задержку рейса на 8 часов

В Югре мировой судья оштрафовал авиаперевозчика и постановил выплатить моральную компенсацию в пользу пассажира, рейс которого был задержан на восемь часов. Авиаперевозчик пытался оспорить решение в судебной инстанции, но оно было оставлено в силе, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
«В ходе судебного разбирательства было установлено, что авиакомпания допустила восьмичасовую задержку рейса. При рассмотрении дела мировым судьей было установлено, что доказательств наличия обстоятельств непреодолимой силы, которые бы могли служить основанием для освобождения ответчика от ответственности, последним не представлено», — сообщается в пресс-службе судов округа.
Мировой судья взыскал с авиаперевозчика неустойку в размере 4,6 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в шесть тысяч рублей и штраф в 5,3 тысячи рублей в пользу пассажира. Апелляционный суд подтвердил законность решения.
