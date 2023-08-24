Роспотребнадзор рассказал, как не подхватить опасных паразитов в рыбе из ХМАО

Роспотребнадзор ХМАО дал рекомендации по приготовлению рыбы с описторхозом

25 августа 2023 в 15:09 Размер текста - 17 +

В речной рыбе ХМАО обнаружили опасных паразитов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Роспотребнадзор в ХМАО сообщил, как избежать заражения описторхозом и дифиллоботриозом при употреблении в пищу местной рыбы. На сайте ведомства опубликовали инструкцию по обеззараживанию речной рыбы. Ей необходима термическая обработка и специальные условия замораживания, копчения и соления. «Крупные куски рыбы весом до 100 граммов жарить в распластанном виде не менее 20 минут. Мелкую рыбу жарить целиком в течение 15-20 минут. Варить рыбу следует порционными кусками не менее 20 минут с момента закипания, рыбные пельмени — не менее 5 минут с момента закипания. Выпекать рыбные пироги в течение 45-60 минут. Солить рыбу необходимо крепким посолом (20% соли к весу рыбы) при температуре 1- 2 градусов не менее 10 суток в зависимости от вида рыбы», — сообщает ведомство. Коптить югорскую рыбу необходимо либо после двух- или трехдневного посола, либо после вымораживания, нельзя есть свежемороженую рыбу и рыбный фарш. Также Роспотребнадзор не рекомендует покупать речную рыбу у частников (особенно, если это малосоленая, копченая или вяленая), а при покупке в магазине требовать сертификат соответствия. РПН обращает внимание на особенности обеззараживания икры, ведь она не подлежит тепловой обработки. Чаще всего дифиллоботриозом югорчане заражаются, поев щучьей икры. «Солить ее необходимо следующим образом: — теплый посол (температура плюс 15 — 16 градусов) проводится при количестве соли (в процентах к весу икры): 12% — 30 минут; 10% — 1 час; 8% — 2 часа; 6% — 6 часов; охлажденный посол (при температуре плюс 5 — 6 градусов) проводится при количестве соли (в процентах к весу икры): 12% — 1 час; 10% — 2 часа; 8% — 4 часа; 6% — 12 часов», — добавляет Роспотребнадзор. Ранее URA.RU писало о том, что в водоемах Югры нашли опасных паразитов. Во всех восьми пробах рыбы-сырца обнаружены личинки кошачьей двуустки (описторхоз). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Роспотребнадзор в ХМАО сообщил, как избежать заражения описторхозом и дифиллоботриозом при употреблении в пищу местной рыбы. На сайте ведомства опубликовали инструкцию по обеззараживанию речной рыбы. Ей необходима термическая обработка и специальные условия замораживания, копчения и соления. «Крупные куски рыбы весом до 100 граммов жарить в распластанном виде не менее 20 минут. Мелкую рыбу жарить целиком в течение 15-20 минут. Варить рыбу следует порционными кусками не менее 20 минут с момента закипания, рыбные пельмени — не менее 5 минут с момента закипания. Выпекать рыбные пироги в течение 45-60 минут. Солить рыбу необходимо крепким посолом (20% соли к весу рыбы) при температуре 1- 2 градусов не менее 10 суток в зависимости от вида рыбы», — сообщает ведомство. Коптить югорскую рыбу необходимо либо после двух- или трехдневного посола, либо после вымораживания, нельзя есть свежемороженую рыбу и рыбный фарш. Также Роспотребнадзор не рекомендует покупать речную рыбу у частников (особенно, если это малосоленая, копченая или вяленая), а при покупке в магазине требовать сертификат соответствия. РПН обращает внимание на особенности обеззараживания икры, ведь она не подлежит тепловой обработки. Чаще всего дифиллоботриозом югорчане заражаются, поев щучьей икры. «Солить ее необходимо следующим образом: — теплый посол (температура плюс 15 — 16 градусов) проводится при количестве соли (в процентах к весу икры): 12% — 30 минут; 10% — 1 час; 8% — 2 часа; 6% — 6 часов; охлажденный посол (при температуре плюс 5 — 6 градусов) проводится при количестве соли (в процентах к весу икры): 12% — 1 час; 10% — 2 часа; 8% — 4 часа; 6% — 12 часов», — добавляет Роспотребнадзор. Ранее URA.RU писало о том, что в водоемах Югры нашли опасных паразитов. Во всех восьми пробах рыбы-сырца обнаружены личинки кошачьей двуустки (описторхоз).