В ХМАО югорчанка фиктивно трудоустраивала мигрантов и брала за это плату

В Нефтеюганске (Югра) местная жительница в течение трех лет фиктивно устраивала иностранцев на работу и брала за это с каждого ежемесячную плату. Об этом написали на официальном сайте МВД России по Ханты-Мансийскому АО.
«С октября 2022 года по сентябрь 2025 года женщина заключала трудовые договоры с тремя иностранными гражданами, тем самым легализовав их нахождение на территории Российской Федерации... В качестве вознаграждения югорчанка ежемесячно получала от каждого иностранца денежные средства в размере шесть тысяч рублей», — сообщают в пресс-службе.
На самом деле иностранцы в организации не работали. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322.1 УК РФ. Фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее URA.RU сообщало, что судебные приставы временно закрыли кафе «Центр плова и шашлыка» в Нефтеюганске. На предпринимателя завели административный протокол, а кафе закрыли на две недели.
