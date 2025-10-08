Мэр из ХМАО проинспектировал строительство очистных за 2,5 млрд рублей

Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой проинспектировал строительство новых канализационно-очистных сооружений в Федоровском. Объект общей стоимостью 2,5 миллиарда рублей финансируется за счет федерального займа «Фонда развития территорий», а также муниципального и окружного бюджетов.
«Объект, скажем так, вымученный, долгожданный очень. Три года делали проект, решали вопрос с финансированием. С этого года началась активная фаза строительства. Свайные поля уже готовы под емкости, под здания», — поделился с URA.RU Трубецкой.
По словам главы района, готовый объект будет включать в себя здание очистных сооружений, площадку для хранения осадка после очистки сточных вод, цех по его обезвоживанию, инженерные сети и контрольно-пропускной пункт. Мэр уточнил, что строительство идет с небольшим опережением.
Сооружения смогут пропускать семь тысяч кубометров в сутки, этих объемов должно хватить и для расширения территории Федоровского. «Старые очистные с этой задачей не справлялись: первая очередь объекта была введена еще в 1987 году, вторая — спустя десять лет. Технологическое оборудование устарело, и было принято решение о строительстве новых КОС. Подрядчик, ООО „Энергострой“, уже демонтировал часть действовавшего коммунального объекта и вывез более 300 тонн металлолома, также устроены временные дороги. Сейчас там забивают и испытывают сваи. Окончание строительства ожидается в 2027 году, до этого момента в работе — вторая очередь старых КОС», — отметил Трубецкой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!